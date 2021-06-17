Продаж та купівля землі: які документ необхідно підготувати

керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько. До офіційного відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення залишаються лічені дні. Вже з 1 липня мільйони українців, що отримали у власність земельні паї, зможуть вільно ними розпоряджатись . З іншого боку, фермери, та інші громадяни зможуть придбати землю у приватну власність. Але, щоб убезпечити себе від шахрайства, продавці та покупці повинні добре підготуватись до майбутньої угоди. Про те, які необхідні документи для проведення купівлі-продажу землі та які є нюанси при реєстрації права власності на таку нерухомість, «ФАКТАМ» розповів

«Насамперед необхідно перевірити, чи є у вас оригінали документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку»

— Як власнику земельної ділянки документально підготуватись до відкриття ринку землі? Який потрібен повний пакет документів?

— Насамперед необхідно перевірити, чи є у вас оригінали документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку, і, якщо вони відсутні, отримати дублікат правовстановлюючого документа. Існує дві групи цих паперів. Документи, які були видані до 1 січня 2013 року: державний акт на право власності на землю чи державний акт на право власності на земельну ділянку; свідоцтво про право на спадщину; державний акт на право приватної власності на землю; договори купівлі-продажу, дарування, міни, довічного утримання тощо. Друга група — це документи, які видавалися після 1 січня 2013 року: свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Наступним кроком треба перевірити, чи зареєстрована ділянка в базі Державного земельного кадастру. Якщо земельна ділянка не зареєстрована — замовити у землевпорядної організації відповідну документацію із землеустрою та зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі.

Далі переконайтеся, чи зареєстровано право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Якщо право власності не зареєстровано, то необхідно звернутися з пакетом документів до приватного або державного нотаріуса та зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Також перевірте, чи є в наявності звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Якщо такий звіт відсутній — треба замовити його розроблення у суб'єкта оціночної діяльності.

Перевірте, чи не порушено переважне право надрокористувача або землекористувача на придбання земельної ділянки у власність. Якщо переважне право порушено — треба підготуватися до суду.

Крім того, переконайтеся, чи не є земельна ділянка (права на неї) предметом судового спору (якщо так, то терміново зверніться за допомогою до юристів), а також, чи не накладено на землю арештів або заборон на її відчуження. В такому випадку необхідно вжити заходи щодо припинення чи скасування накладених арештів та заборон.

Варто пересвідчитись, чи ви маєте відкритий банківський рахунок. Якщо його нема, необхідно оперативно звернутися в банківську установу та відкрити рахунок.

І нарешті, треба перевірити, чи готові всі документи для продажу:

паспорт продавця та покупця;

ідентифікаційні коди;

звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку (витяг з реєстру прав на нерухоме майно або державний акт);

витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки.



— Що робити, якщо ділянка не має кадастрового номеру? Яка процедура його отримання?

— Треба знайти землевпорядну організацію і замовити присвоєння кадастрового номеру. Спеціалісти-землевпорядники проведуть геодезичну зйомку земельної ділянки на місці, визначать її координати, складуть кадастровий план ділянки та розроблять технічну документацію, яка є основою для отримання кадастрового номеру. Коли документація буде готова, її треба віднести до центру надання адміністративних послуг. Через 14 днів можна забрати витяг із державного земельного кадастру із кадастровим номером. Це означатиме, що ділянка зареєстрована та занесена в реєстр — земельний кадастр.

Існує перелік необхідних документів, які повинен надати замовник для отримання кадастрового номеру:

рішення сільської, селищної, міської ради про надання дозволу на проведення інвентаризації земельних ділянок, які є в користуванні громадянина згідно обліку;

довідка від сільської ради про користування земельною ділянкою (площа, з якого часу, на підставі якого рішення користується) за її місцезнаходженням;

схема розміщення земельної ділянки (викопіювання) — надає сільський землевпорядник або управління Держземагенства;

довідка з місця проживання про те, що особа набула права власності в межах норм приватизації;

копія паспорту (1,2,11 ст.) та ідентифікаційного номеру;

копія документу, що посвідчує право власності на будівлі, розташовані на земельній ділянці, копія технічного паспорту, свідоцтво на право власності на будівлю (нотаріально засвідчене) або копія будівельного паспорту.

«Між власником та орендарем має бути укладений та зареєстрований договір оренди землі»

— Що робити, якщо права на ділянку не підтверджені записом в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно? Куди звертатись? Які необхідні документи?

— Без реєстрації людина не є повноправним власником нерухомого майна. Для того, щоб зареєструвати своє право власності на майно, заявник із заявою та оригіналами документів, необхідними для проведення таких дій, у паперовій або електронній формі може звернутися до держаного реєстратора чи нотаріуса в межах області за місцезнаходженням майна. Також необхідно подати документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

Державна реєстрація права власності проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

Пакет необхідних документів для подачі на реєстрацію:

витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК);

копія та оригінал паспорту заявника;

копія та оригінал ідентифікаційного номеру;

підтвердження оплати адміністративного збору;

документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору (у випадку його наявності);

документ що є підставою виникнення права на ділянку, а саме договір купівлі-продажу дарування, міни, рішення суду, свідоцтво на спадщину, тощо;

нотаріально засвідчена довіреність, якщо документи подаються представником фізичної особи;

оригінал та копію паспорту, ідентифікаційного номеру представника, якщо документи подаються представником.

Заява про реєстрацію права друкується держреєстратором або нотаріусом та підписується заявником на місці.

— Якщо ділянка перебуває в оренді, як інформацію по неї внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

— Між власником та орендарем має бути укладений договір оренди землі, зареєстрований відповідно до діючих на момент укладання законів. Договір може бути посвідчений нотаріально та укладається у письмовій формі. Він має містити інформацію про:

об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування, розмір земельної ділянки);

орендну плату (розмір, індексація, спосіб та умови розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальність за несплату);

строк дії договору оренди.

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Реєстрація права власності чи іншого права (оренду, сервітут, суперфіцій, емфітевзис і таке інше) на землю з 2016 року можна здійснити через місцевий центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), який приймає документи для держреєстрації речових прав на нерухоме майно, або у нотаріуса.

До речі, ні для кого не секрет, що в попередні роки українські землі розпродувались за різними тіньовими корупційними схемами. Про найрозповсюдженіші схеми нечесної приватизації розповів в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

Фото: pixabay.com

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