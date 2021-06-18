Всі клієнти «Нафтогаз України» за замовчуванням обслуговуються за річним тарифним планом, тобто за ціною 7,96 грн за кубометр з ПДВ, без вартості розподілу. А підвищення ціни газу для клієнтів клмпаніі — фейк. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив директор інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України» Максим Білявський.

«Продовжую рубрику # фейкидивують, сьогодні про нібито те, що „Нафтогаз підвищив на 50% ціну газу для населення“. 11,94 — це обов'язкова ціна газу для побутових споживачів? Ні! Для побутових клієнтів ціна на газ зафіксована на рік (тариф 7,96 грн) і не змінюється навіть в умовах підвищення цін на європейських хабах і сезонних коливань», — повідомив Максим Білявський.

За його словами, тариф 11,94 грн за кубометр діє в тарифному плані «Місячний», перехід на який з річного плану відбувається виключно за заявкою самого клієнта. При цьому ціна такого тарифного плану розраховується, виходячи із ситуації з цінами на газ на європейському ринку.

«Нафтогаз України» розрахував у червні ціну в рамках тарифного плану «Місячний», з огляду на поточну ситуацію на ринку ЄС. Таким чином місячна ціна є індикативною і підтверджує ефективність річного тарифного плану «Фіксований», мета якого — захистити побутових споживачів від цінових коливань на ринку", — зазначив Максим Білявський.

Він підкреслив, що ціни на газ в Україні завжди корелюються з європейськими хабами, оскільки Україна — це інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року.

«У середньому на початок червня ціни на газ в Європі досягали 25,9 євро / МВт-год, що трохи більше $ 270 за тисячу кубометрів. Це обумовлено коливаннями цін на енергоринку через те, що РФ штучно обмежує поставки газу з метою створення тиску для завершення будівництва „Північний потік-2“. Також на зростання цін впливає кон'юнктура глобальних ринків, зокрема високі ціни на скраплений природний газ у азіатському регіоні», — пояснив Максим Білявський.

Він зазначив, що інформація про зростання ціни на газ для всіх побутових споживачів — фейк. Кому вигідні такі фейки і чи існує «дешевий» газ?

«Можливо тим, хто зацікавлений у відновленні поставок природного газу з РФ для потреб України. Будь-який ресурс / товар має свою ціну. Історія газових взаємин з РФ показує, що будь-які їхні знижки — це пастка», — пояснив директор інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України» Максим Білявський.

Фото: Сергій ТУШИНСЬКИЙ, «ФАКТИ»

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