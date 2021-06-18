Деякі українці платитимуть менше за світло: подробиці від Міненерго

Після того, як для українських споживачів, які на місяць використовують до 90 кВт/год, скасували знижений тариф і тимчасово зафіксували його на рівні 1,68 грн за кВт/год, в уряді знову задумалися про механізм покладання спецобов'язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії.

Як повідомляють у Міненерго, під час години запитань до уряду міністр Герман Галушко анонсував модель, що передбачає «диференційований підхід» — тим, хто споживає до 100 кВт/год, хочуть знизити тарифи на електроенергію.

За його словами, проект цього механізму презентують наступного тижня. Горизонт моделі ПСО — чотири роки.

«Ми вичленуємо населення, яке споживає до 100 кВт/год. На сьогоднішній день це близько 41% споживачів. Проект нового ПСО передбачає захист цієї категорії населення шляхом зменшення тарифу», — зазначив Галущенко.

Ексклюзивний матеріал про переведення всіх українських споживачів на річні ціни на газ і те, скільки за це потрібно платити, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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