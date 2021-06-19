Де і за скільки туристу «відтягнутися» у Бердянську: огляд цін місцевої «імперії розваг»

Приїхавши на відпочинок до Бердянська туристи зіткнуться не тільки з навалою комарів і засиллям медуз у морі, але і з високими цінами на послуги і розваги, пишеPRO.berdiansk.biz.

Так, серед найпопулярніших місць для сімейного відпочинку знаходяться такі заклади, як аквапарк, зоопарк, дельфінарій і луна-парк. З 20 червня ціни в аквапарк «Аква ленд» складуть 555 гривень для дорослого і 535 гривень для дитини.

У зоопарку «Сафарі» уживаються тварини з різних куточків планети. Всього тут їх близько 80 видів. Вартість квитка для дорослих від 200 гривень.

Дельфінарій «Немо» запрошує подивитися на цікаве шоу як дорослих, так і дітей. Ціна квитка — 250 гривень. Дітям до 5 років, з наданням свідоцтва про народження, вхід безкоштовний.

Що стосується луна-парку, то в цьому році дитячі атракціони коштують від 60−80 гривень за квиток, а дорослі — від 80 до 120 гривень. Постріляти в тирі можна від 50 гривень за 10 пострілів, а прогулятися по просторах віртуальної реальності на спеціальному атракціоні коштує від 150 до 250 гривень, залежно від тривалості відео.

Великий мотузковий парк на середній косі також чекає своїх відвідувачів. Він обладнаний двома рівнями — для дітей від 5 до 12 років (50 гривень) і дорослих від 12 і більш старших (80 гривень).

Водні атракціони в літню пору також користуються особливою популярністю. Так, оренда катамарана обійдеться у 200 гривень на годину. Прогулянка на «банані» для дітей і дорослих коштує від 70 гривень за людину. Проїхатися на «таблетці» коштує 350 гривень за двох, або 450 гривень за трьох. Прокат водного мотоцикла коштує 400 гривень за 5 хвилин. Незалежно, з інструктором або без. Прогулянка на парашуті коштує 800 гривень за одну людину або 1000 гривень за двох.

Окрема стаття витрат на пляжі — це плата за парасольки, шезлонги і альтанки. На Лісках шезлонг можна орендувати за 100 гривень на цілий день, або 20 гривень на годину, плата за парасольку становить від 70 гривень на день. А ось на косі оренда парасольки становить 150 гривень, шезлонга з матрацом — 100 гривень, альтанки — від 700 гривень в день, а пергола обійдеться в 1000 гривень.

Любителям екстриму і активного відпочинку припадуть до смаку поїздки на квадроциклах по азовському узбережжю. Прокат квадроцикла коштує 500 гривень за годину з однієї людини, доплата за другого становить 200 гривень.

Шанувальникам віндсерфінгу і кайтсерфінгу можна орендувати спортінвентар — дошки і кайти за ціною від 250 гривень на добу. Додатково, доведеться залишити заставу — від 300 гривень.

Як писали «ФАКТИ», в Бердянську, Приморську та на Арабатській Стрілці ціни на житло за рік виросли на 10−13%. При цьому в Кирилівці, в яку досі прямувала основна маса туристів, розцінки підвищилися всього на 6,5% і за цим показником курорт лише на восьмому місці в топ-10.

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