«Грошей завжди не вистачає»: в Мінсоцполітики пояснили, чому найближчим часом пенсії не перерахують

Незважаючи на звернення багатьох українців про те, щоб уряд регулярно проводило перерахунок пенсій у зв'язку з постійно зростаючими цінами, цього не зроблять до 1 березня. Про це заявив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі «Україна 24».

За його словами, 1 березня вибрано датою для індексації виплат за цілком зрозумілих причин.

«З 1 березня — це мінімально можлива дата, тому що в лютому відомі вже дані про середню зарплату і є інформація про інфляцію. Відповідно, ці показники визначаються для проведення індексації пенсій. Звичайно, пенсіонери зацікавлені в тому, щоб якомога раніше була проведена ця індексація «, — сказав він.

При цьому радник міністра погодився з тим, що на сьогоднішній день пенсії в українців маленькі, і повинні індексуватися для того, щоб не втрачали своєї купівельної спроможності — в цьому сама суть індексації.

«З іншого боку, навіть при плануванні бюджету, якщо визначена чітка дата, то планувати бюджет набагато краще. Якщо дата не визначена, є спокуса перенести її на якомога пізніший термін, так як грошей завжди не вистачає», — зазначив радник міністра.

Нагадаємо, працюючим пенсіонерам в цьому році перерахунок пенсій проведуть в липні, хоча раніше це робили в квітні. При цьому пенсіонери можуть заднім числом отримати доплати за квітень і травень.

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