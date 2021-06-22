Податкова амністія: хто зможе вивести з тіні свої заощадження, а кому це заборонено

Схоже, що податкова амністія, яку обіцяли урядовці та депутати вже багато років, таки відбудеться. Верховною Радою прийнято в цілому Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету». Це основний документ, необхідний для впровадження податкової амністії. Зокрема, законом врегульовано особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб. Що це за декларування, як воно буде відбуватись, «ФАКТАМ» розповіли фахові юристи.

«Одноразове декларування буде недоступне для чиновників та депутатів»

В першу чергу варто з’ясувати, що таке одноразове (спеціальне) добровільне декларування, як воно буде відбуватись і в якій формі.

«Одноразове (спеціальне) добровільне декларування — особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, якщо такі активи фізичної особи були одержані внаслідок доходів, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства або які не були задекларовані, — розповіла «ФАКТАМ» юристка компанії Stron Legal Services Марина Хеленюк. — Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводитиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Закон передбачає, що особа, яка подасть декларацію, не тільки легалізує свої активи, а й буде звільнена від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства. В одноразовій (спеціальній) добровільній декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об'єктів декларування, крім того, декларанти самостійно приймають рішення про декларування своїх доходів".

Тоді виникає запитання, хто саме зможе скористатися одноразовим добровільним декларуванням, а кому така можливість заборонена?

«Законопроєктом чітко визначний суб’єктний перелік осіб, які мають право скористатись правом на добровільне декларування, — повідомив «ФАКТАМ» адвокат, керуючий партнер АО «Місечко і Партнери» Володимир Місечко. — А саме: це фізичні особи — резиденти, зокрема самозайняті особи, та фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання чи набуття об'єктів декларування чи на момент нарахування або отримання доходів, внаслідок яких були набуті об'єкти декларування.

При цьому суб’єктами декларування не можуть бути:

особи, які за будь-який період, починаючи з 1 січня 2010 року, виконують або виконували в Україні публічні функції, перелік таких осіб передбачений пунктом 37 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

особи, стосовно яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

Таким чином, одноразове декларування буде недоступне для чиновників та ексчиновників, депутатів, осіб, щодо яких було застосовано санкції тощо".

«Кошти, розміщенні на рахунках банку, підлягають декларуванню»

Які саме активи громадян підлягають добровільному декларуванню? Чи підлягають декларуванню суми на банківських рахунках?

«Перелік активів, що підлягають декларуванню, доволі широкий, — уточнив Володимир Місечко. — Зокрема, об'єктом декларування можуть бути:

лише безготівкові валютні цінності (банківські метали, національна валюта (гривня) та іноземна валюта;

нерухоме майно, а саме земельні ділянки, об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі не прийняті в експлуатацію, або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку;

рухоме майно, зокрема: транспортні засоби та інші самохідні машини та механізми, інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо);

частки у майні юридичних осіб, корпоративні права, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності;

цінні папери або фінансові інструменти.

Водночас не можуть бути об'єктом декларування:

активи фізичної особи, одержані декларантом внаслідок вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, крім кримінальних правопорушень або інших порушень законодавства, пов'язаних з ухиленням від сплати податків та зборів, порушеннями у сфері валютного законодавства, порушеннями у сфері захисту економічної конкуренції в частині здійснення концентрації без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України;

активи фізичної особи, які належать декларанту, стосовно якого розпочато досудове розслідування або судове провадження щодо таких активів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 212−1, 366, 367 Кримінального кодексу України;

активи фізичної особи або юридичної особи, які належать декларанту, стосовно якого відкрито судове провадження у вчиненні будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 209, 258−5 і 306, частинами першою і другою статті 368−3, частинами першою і другою статті 368−4, статтями 368, 368−5, 369 і 369−2 Кримінального кодексу України;

готівкові кошти в національній та іноземній валютах;

активи декларанта, які обліковуються на рахунках фінансових установ або розташовані чи зареєстровані на території країни, визнаної державою-агресором, чи мають джерела походження з такої країни.

Таким чином, виключно кошти, розміщенні на рахунках банку, підлягають декларуванню. Щодо готівкових коштів — вони можуть бути задекларованими лише у випадку їх розміщення на поточних рахунках зі спеціальним режимом використання в банках України до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

При цьому банк, в якому буде відкритий рахунок, вживає заходів щодо встановлення джерел походження цих коштів після зарахування їх на спеціальний рахунок декларанта, та такі кошти мають зберігатися на банківських рахунках до закінчення проведення заходів щодо встановлення джерел походження цих активів".

У наступній статті «ФАКТИ» розкажуть, як саме буде проводитися добровільне декларування та чи передбачені законом санкції за ухиляння від такого декларування.

Варто нагадати, що раніше, у рамках підготовки податкової амністії, парламент вніс зміни до Закону «Про валюту і валютні операції». Відповідно до цього закону, гривня також є валютною цінністю, тому його дія поширюється на заощадження та активи в гривні так само, як і в іноземній валюті.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter