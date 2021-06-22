Після 1 липня перерахунок пенсій в Україні проведуть ще двічі: кому скільки доплатять

Чергова індексація пенсій в Україні готується з 1 липня. Після підвищення розміру прожиткового мінімуму до 1854 грн до такої ж суми збільшиться і мінімальна пенсія. Крім того, до кінця року пенсії будуть переглядатися ще двічі. Про це «ФАКТАМ» роз'яснили в Мінсоцполітики.

Виплати пенсіонерам з 1 липня підвищаться мінімум на 85 грн і максимум на 850 грн (тим, хто отримує максимальну пенсію).

Чергове підвищення пенсій відбудеться в кінці третього кварталу — з 1 жовтня. Програма називається «75+» і охоплює відповідно осіб у віці 75 років і старше. Пенсіонери, які мають трудовий стаж, але отримують пенсію не вище за середню зарплату, отримають по 400 гривень доплати.

Ще один перегляд пенсій відбудеться з 1 грудня. Цей перерахунок пов'язаний з зміною прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія (як і прожитковий мінімум) підвищаться до 1934 грн. Максимальний розмір пенсії буде обмежений планкою 19340 грн.

Нагадаємо, наступна індексація пенсій в Україні орієнтовно відбудеться 1 березня 2022 року.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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