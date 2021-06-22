Досягне рівня Польщі: в Кабміні розповіли про збільшення зарплат і пенсій в Україні

В Україні середня заробітна плата в 2022 році зросте до 15 258 гривень, відповідно, збільшиться мінімальна заробітна плата і всі пов'язані з нею виплати, в тому числі і пенсії.

Такі оптимістичні очікування оприлюднені в прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022−2024 роки, схваленому урядом, опублікованому на сайті Мінекономіки .

Так, в уряді прогнозують, що в 2023 році середня зарплата складе 17 159 грн, а 2024 року українцям вже в середньому будуть платити 19 063 грн. А це вже майже рівень Польщі, де в наступному році мають намір виплачувати в перерахунку на гривні 21 тисячу. Правда, мова йде не про середню зарплату, а про мінімальну.

В Україні ж «мінімалка» в 2022 році виросте до 6 550 гривень, в 2023 році — до 7 176 гривень, в 2014 році — до 7 665 гривень.

«Прогноз розроблений за базовим сценарієм на 2022−2024 роки, в який закладено подальше поступове прискорення економічного зростання, вже очікується за підсумками 2021 роки після значних втрат, які були в 2020 році в результаті пандемії COVID-19 в світі», — йдеться в повідомленні .

Також прогноз містить оцінку альтернативного сценарію розвитку для України, який сформований з урахуванням більш песимістичного розвитку подій з поширенням і мутацією вірусу.

У той же час, очікується, що до 2024 року серед українців 15−70 років повинен скоротитися рівень безробіття з 9,2% до 7,5%. Паралельно з цим, прогнозують, що на 2% щорічно буде зростати продуктивність праці.

Рівень інфляції, за прогнозом, буде щорічно скорочуватися на 1% з нинішніх 8,8% до 5,2% в 2024 році.

Раніше радник міністра соціальної політики Микола Шамбір погодився з тим, що на сьогоднішній день пенсії українців маленькі, і повинні індексуватися для того, щоб не втрачали своєї купівельної спроможності, але при цьому визнав, що грошей в бюджеті «завжди не вистачає».

Фото freeradio.com.ua/

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