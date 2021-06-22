Українцям доведеться нести долари і гривні в банки — кому і чому

Для того, щоб скористатися податковою амністією та легалізувати свої доходи, всі готівкові кошти потрібно буде розмістити на рахунках банку. Про це в ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ» розповів адвокат, керуючий партнер АО «Місечко та Партнери» Володимир Місечко.

За його словами, декларуванню підлягають виключно кошти, розміщені на рахунках банку.

«Про готівку — вона може бути задекларована тільки в разі її розміщення на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України для подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, — розповідає юрист. — При цьому банк, в якому буде відкритий рахунок, вживає заходів по встановленню джерел походження цих коштів після зарахування їх на спеціальний рахунок декларанта, і такі кошти повинні зберігатися на банківських рахунках до закінчення проведення заходів щодо встановлення джерел походження цих активів».

Також об'єктом декларування не можуть бути активи декларанта, які обліковуються на рахунках фінансових установ або розташовані або зареєстровані на території країни, визнаної державою-агресором, або мають джерела походження з такої країни. Крім того, податкова амністія буде недоступна для активів, отриманих з порушенням закону.

Нагадаємо, податкова амністія поширюється не на всіх українців.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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