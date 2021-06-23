Долар дорожчає, євро дешевшає: експерти дали прогноз

Якщо минулого тижня курси долара та євро ще знижувалися, то тепер ситуація змінилася. Американська валюта дорожчає та знову перевищила позначку 27 грн за долар, хоча європейська валюта ще трохи подешевшала. За тиждень, з 16 червня, долар подорожчав на 38 копійок, євро подешевшав на 15 копійок.

У середу, 23 червня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,31 грн за долар і 32,47 грн за євро. На готівковому валютному ринку подібна ситуація. Американська валюта подорожчала на 25−30 копійок, європейська подешевшала на 20 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,15 грн, купити — по 27,39 грн; євро — здати по 32,22 грн, купити — по 32,64 грн. Експерти прогнозують подальше подорожчання долара.

«За минулий тиждень курс долара до гривні помітно виріс на всіх сегментах валютного ринку, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27 грн до 27,31 грн. Попит і пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час зросли з 27,02−27,04 грн до 27,33−27,35 грн. Середні курси покупки та продажу готівкового долара в банках за тиждень зросли з 26,85−27,06 грн до 27,16−27,37 грн. При цьому різниця між середнім продажем і середньої покупкою збереглася на рівні 0,8%.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5−27,7 грн", — вважає Вадим Іосуб.

Негативний вплив на курс гривні може надати прогнозоване подорожчання нафти.

«Вчора (22 червня. — Авт.) на міжбанку був перший робочий день цього тижня, протягом якого гривня до долара США знову ослабла, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ виходив на ринок з інтервенціями з продажу іноземних валют і реалізував близько 20 млн доларів США. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 27,34 грн, єдина європейська валюта до гривні виросла до позначки 32,53 грн.

У вівторок Мінфін України також провів аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані облігації семи випусків: у гривнях з термінами погашення в 6, 12, 18, 24, 36 і 60 місяців, а також 12 місяців — в доларах. Розміщення пройшло успішно, і в держбюджет було залучено 11,38 млрд грн. Середньозважена дохідність зросла лише на шестимісячні бонди. Нерезиденти очікувано пропустили це розміщення. Зарубіжні інвестори минулого тижня збільшили свої вкладення в ОВДП на 2,17 млрд грн — до 110,73 млрд. Це підтримує курс гривні на міжбанку.

Судячи з усього, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України буде лише збільшуватися на тлі зростання вартості нафти. Аналітики Goldman Sachs очікують підйому цін на вуглеводні до 100 доларів США за барель. Це негативно позначиться на курсі національної української валюти до євро та долара.

Ймовірно, що на поточному тижні долар до гривні продовжить зростання до рівня 27,47 грн. Євро, швидше за все, зміцниться до позначки 32,65 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Позитивним фактором для національної валюти є відновлення економіки після пандемії.

«Курс гривні на відкритті торгової сесії в середу, 23 червня, утримується на рівні 27,30 грн за долар, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Напередодні активність на ринку була з боку держбанків і нерезидентів. Мінфіну вдалося розмістити ОВДП на суму близько 11,4 млрд грн.

Своєю чергою, певний негатив для гривні викликала переоцінка Укрстатом ВВП країни в I кварталі 2021 року в бік погіршення. Разом з тим, НБУ зазначив, що в цілому економіка відновлюється після коронавірусу: споживчий попит населення вже досяг докризового періоду, а середня зарплата зросла на 11,3%. У зв'язку з цим Нацбанк не бачить необхідності у продовженні антикризових заходів, вжитих через коронавірус в 2020 році, зокрема, довгострокового рефінансування.

Напередодні НБУ, на тлі ослаблення гривні, виставив котирування з продажем на відмітках 27,41 грн за долар, чим зломив ослаблення і підтримав продавців валюти. Ймовірно, зараз регулятор окреслив торговельний діапазон 27,2−27,4 грн за долар, і ринок найближчим часом залишиться в цих межах", — зазначив Андрій Шевчишин.

Варто зазначити, що Верховною Радою прийнято в цілому основний закон, необхідний для проведення податкової амністії. Зокрема, документом врегульовані особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб.

Фото Pixabay

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