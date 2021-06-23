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Голова «Укртрансбезпеки» Франківщини організував тіньову схему заробітку на перевезеннях, — розслідування

13:18 23 червня 2021
маршрутки

Іван Гарасимко має намір виграти конкурс та закріпитися на посаді голови Управління Державної служби з безпеки на транспорті в Івано-Франківській області. За інформацією ГО «Антикорупційний блокпост», він організував тіньову схему заробітку на пасажирському і вантажному перевезеннях.

Як з’ясували громадські активісти, працівники відділу державного контролю та нагляду на вантажному транспорті, що підпорядковані Гарасимку, нібито вимагають з водіїв транзитного транспорту 2000 гривень за безперешкодний проїзд, або погрожують штрафами,

«Транзитників» на пунктах вагового контролю банально «розводять», адже ваги налаштовані таким чином, щоб показувати масу, вищу за допустиму, — повідомляє «Антикорупційний блокпост». — Щодо місцевих підприємств, що здійснюють регулярні вантажні перевезення, в рамках своєї діяльності, застосовується принцип «абонементу» в розмірі 15−20 тисяч гривень на місяць, що гарантує повну відсутність нагляду з боку підлеглих Гарасимка на місяць".

За інформацією розслідувачив, Іван Гарасимко нібито контролює також частину пасажирського транспорту в Івано-Франківську, який без ліцензії курсує по всій області — в Долину, Коломию, Надвірну і Богородчани.

«В Івано-Франківську нелегальні перевізники розмістили стоянки на пішохідній зоні у центрі міста. Перевізники не несуть відповідальності за безпеку пасажирів і не платять податки», — зазначає ГО.

«Якщо чиновники в Києві вирішать все ж таки віддати перемогу в конкурсі Гарасимку, то стане зрозуміло, яким чином це сталося», — коментують в ГО «Антикорупційний блокпост».

З 2020 року чиновник обіймає посаду т. в. о. заступника начальника Управління Державної служби з безпеки на транспорті в Івано-Франківській області, начальника відділу державного контролю та нагляду на вантажному транспорті.

Як з’ясували активісти, за рік Іван Гарасимко в середньому декларував 50 тисяч гривень заробітку, проте мав заощаджень на суму 61 тисяча доларів США. Походження заощаджень чиновник пояснив тим, що був з дружиною на заробітках.

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