Добровільне декларування доходів: що загрожує брехунам

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким вже з 1 вересня цього року стартує так звана «податкова амністія» — людям, які побажають легалізувати свої доходи, з яких не було сплачено податки, запропонують вирішити ці питання через механізм одноразового (спеціального) добровільного декларування.

В ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ» адвокат, керуючий партнер АО «Місечко та Партнери» Володимир Місечко відповів на питання про те, які санкції застосовуватимуться до тих, хто не скористається податковою амністією.

«Головною метою спеціального добровільного декларування є надання можливості громадянам, які не задекларували свої доходи, зробити це, заплативши збір, розмір якого менше прибуткового податку. Адже зараз є категорія українських громадян, у яких витрати не відповідають їхнім офіційним доходам. І одна справа, коли такі громадяни витрачають кошти, користуються майном, інша справа, коли потрібно придбати майно, створити бізнес з статутним капіталом тощо», — пояснює експерт.

Він нагадує, що згідно з українськими законами, розрахунки за нотаріальними операціями на суму понад 50 тисяч гривень можуть бути проведені лише шляхом безготівкового розрахунку.

Відзначивши, що за Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» порогова сума початкового фінансового моніторингу становить 400 тисяч гривень, він додав, що купівля нерухомості, яка коштуватиме дорожче, «потребує пояснення походження коштів».

«У разі відсутності таких пояснень та їхнього документального підтвердження, банк може відмовити у проведенні платежу, а у деяких випадках навіть заморозити кошти», — додав він.

А юрист компанії Stron Legal Services Марина Хеленюк уточнює, що прийнятий Радою закон не передбачає прямих санкцій до недекларантів. Втім, за її словами, особи, які не подали декларацію, вважатимуться податковими органами такими, що повідомили про відсутність активів, отриманих з доходів, з яких не були сплачені податки і збори.

Проте у разі отримання податковими органами інформації про наявність у недекларантів таких активів, ці особи вважатимуться порушниками податкового законодавства і притягатимуться до відповідальності.

Ексклюзивний матеріал про те, хто зможе легалізувати свої активи, а кому це робити не дозволено, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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