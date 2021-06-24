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Субсидії в Україні: стало відомо, коли їх перепризначать автоматично

22:05 24 червня 2021
субсидії

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг будуть переназначені автоматично 85% одержувачам або 2,5 мільйонам сімей. Процес буде завершено до 26 червня. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко на телеканалі «Прямий».

«85% одержувачам житлових субсидій перепризначать їх автоматично на наступний період… 2,5 мільйонам домогосподарств виплати будуть профінансовані на початку наступного місяця, тобто з початку липня. Будуть виплачені субсидії і за травень і червень», — уточнив заступник міністра.

При цьому 15% сімей — мобільним категоріям населення — на автоматичне перепризначення розраховувати не слід, і потрібно буде заново звернутися за субсидією. До «мобільних претендентів» Мінсоцполітики відносить, наприклад, сім'ї, які проживають в орендованому житлі.

Подати заявку на субсидію можна декількома способами:

  • особисто звернувшись до Центру надання адміністративних послуг;
  • звернувшись до органу соцзахисту;
  • оформивши заявку на сайті Мінсоцполітики;
  • відправивши пакет документів (заяву та декларацію про доходи) поштою на адресу органу соцзахисту.

Раніше в Мінсоцполітики пояснили, хто в 2021 році не зможе претендувати на субсидії .

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