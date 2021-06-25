Через 3 роки після відкриття кримінальної справи про виробництво контрафактних сигарет ТОВ «Юнайтед Тобако» в Жовтих Водах на Дніпропетровщині продовжує випускати «сіру» тютюнову продукцію і поставило виробництво на промислові рейки. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

«Після виходу розслідування „Схем“ про контрафактнісигаретив червні 2018 року в відношенні „Юнайтед Тобако“ було відкрито кримінальну справу. „Юнайтед Тобако“ не сплатило до бюджету майже 2,5 млн грн акцизного збору. Однак фірма заплатила 619 тис. грн штрафу і продовжила випускати до 90% сигарет без акцизних марок. За даними Рахункової палати, в тільки першомупівріччі 2019 року бюджету було нанесено збитків на 63 млн грн.», — пише РБК-Україна.

У виданні нагадали, як журналісти-розслідувачі програми «Особистий погляд» на 5 каналі виїхали до Жовтих Вод, щоб перевірити, чи дотримується «Юнайтед Тобако» закону зараз.

«У 6 торгових точках, автори розслідування купили 11 пачок сигарет „Пулл“ та „Маршалл“ (бренди випускає „Юнайтед Тобако“. — Авт). Середня ціна в роздріб— 32 грн, оптом— всього 18 грн за пачку. При цьому тільки специфічний акциз на пачку в Україні становить 29 грн. Сигарети відправили на експертизу до Київського науково-дослідний інститут судової експертизи. Протягом місяця тут перевіряли легальність походження продукції. На 3-х з 11 пачках, куплених в офлайн-магазинах, не було акцизних марок, а інформація була надрукована не українською, а англійською та арабською мовами. Згідно з висновками інституту, тільки 2 пачки з 11 відповідають нормам»,— наголошується в матеріалі РБК-Україна.

Видання цитує старшого наукового співробітника інституту Сергія Січкаря, який зазначив, що контрафакт виготовленийне кустарним способом, а на промисловому обладнанні: «Рівні обрізані краї пачок сигарет, рівно проклеенийпапір, сукупність таких ознак свідчить про масове промисловому виробництві».

Дешеві і в масі своїй контрафактні сигарети марок «Пулл» і «Маршалл» широко продаються не тільки в Дніпрі, а й в Києві.

«Є постійне нелегальне виробництво. Є постійні зловживання по сплати податків. Відповідно, повинні були бути кримінальні справи і конфіскація, ліквідація цього виробництва. Уявити, що, наприклад, в Європі могла ось так просто продовжувати працювати компанія, яка неодноразово порушувала законодавство, просто неможливо», — говорить глава експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

За словами експерта громадської організації «Життя» Дмитра Купири, контрафактні сигарети спричиняють не лише тінізацію економіки і багатомільйонні збитки для держави, а й становлять небезпеку здоров'ю й життю українців.

«Яка логіка акцизів на тютюнові вироби? Держава намагається зробити менш доступною шкідливу вбиваючу продукцію… Коли не сплачується акциз та відбувається такий обхід, це означає доступність цих виробів, особливо для молоді», — заявив він.

Як пише видання «РБК-Україна», журналісти звернулися в компанію, проте в «Юнайтед Тобако» коментувати результати експертизи відмовилися.

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