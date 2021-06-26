МТБ БАНК увійшов в ТОП-10 провідних банків в трьох номінаціях, — дослідження

Публічне акціонерне товариство «МТБ БАНК» отримав нагороди у трьох номінаціях та посів 19 місце за результатами дослідження «50 провідних банків України», що було здійснено виданням Financial Club.

Так МТБ БАНК потрапив до десятки кращих банків в номінаціях «Іпотека», «Інкасація» та «Лізинг» і увійшов в ренкінг лідерів за кількістю відділень. В загальному рейтингу цього року МТБ БАНК піднявся на одну позицію та посів 19 сходинку.

Голова Ради Незалежної Асоціації банків України Роман Шпек, коментуючи результати дослідження, зазначив, що якісне кадрове забезпечення, достатня ліквідність та якість портфеля дали можливість банкам в умовах COVID-19 і викликаної ним світової економічної кризи пройти рік успішно.

«Більшість українських банків демонструють прибуткову діяльність. Позитивних результатів, які ви бачите в цьому рейтингу, банки досягли разом і в тісній взаємодії з регулятором», — сказав він.

Заступник Голови Ради Національного банку України Василь Фурман наголосив, що банківська система успішно пройшла кризовий рік, зберігши високий рівень капіталізації та ліквідності, а прибутковість банківського сектору України є однією з найвищих в Європі.

«У цьому велика заслуга номінантів цьогорічного рейтингу, які своїми виваженими управлінськими рішеннями вивели з піке корабель української банківської системи», — підкреслив Фурман.

Голова Правління ПАТ «МТБ БАНК» Юрій Кралов відмітив, що 2020 рік банк завершив із прибутком і він очікує збереження в 2021-му трендів минулого року.

«Серйозний вплив на роботу банківської системи матиме впровадження цифрових технологій, які дають змогу клієнтам в онлайн-режимі без відвідування відділення відкривати рахунки та депозити, отримувати кредити, поповнювати обігові кошти»,— зазначив Юрій Кралов.

Серйозний вплив на роботу банківської системи матиме впровадження цифрових технологій, – голова правління МТБ БАНК Юрій Кралов

Банкір нагадав, що МТБ БАНК одним з перших приєднався до онлайн-платформи SupplierPlus, завдяки якій представники бізнесу отримують послуги з реверсивного факторингу.

«Цей продукт ще новий для нашого ринку, але перспективи і переваги для бізнесу очевидні. Наразі банком разом із фінансовим партнером — компанією SupplierPlus — вже напрацьовано декілька конкретних кейсів із клієнтами з сегменту SME та Large, і до кінця поточного року ми плануємо сформувати портфель реверсивного факторингу обсягом близько 100 млн грн.», — повідомив Юрій Кралов.

Варто зазначити, що, за інформацією Українського об’єднання лізингодавців, МТБ БАНК посів другу позицію за зростанням кількості лізингових угод у першому кварталі 2021-го року. За підрахунками аналітиків УОЛ МТБ БАНК показав прирісту 581%.

Кінцевими бенефіціарами банку є Михайло Партікевич, Хамед Аліхані і Ігор Згуров.

Нагадаємо, за оцінками аналітиків фінансового сектору, МТБ БАНК — є одним з найбільш динамічно зростаючих в Україні. Кінцевими бенефіціарами банку є Михайло Партікевич, Хамед Аліхані і Ігор Згуров.

Видання FinancialClubщорічно проводить рейтингування 50 провідних банків України по головним показникам їх діяльності і визначає переможців у багатьох номінаціях.

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