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Гроші

У клієнтів «ПриватБанку» повторно списали гроші з карток: що кажуть у банку

15:50 26 червня 2021
карта банку

У суботу, 26 червня, стався збій в роботі ПриватБанку, який призвів до того, що у багатьох клієнтів з карт повторно списалися гроші — за операціями за 23−24 червня.

У банку визнали проблему і кажуть, що вже працюють над її вирішенням.

«Прошу вибачення у деяких клієнтів нашого банку, які через прикрий збій сьогодні зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками і некоректним відображенням і використанням доступного залишку по карті. Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми», — написав у мережі прес-секретар банку Олег Серга.

Він запевнив, що некоректно списані суми буде повернуто протягом доби.

Раніше «ФАКТИ» писали, що робити, якщо несподівано з'ясувалося, що на вас навісили кредит, який ви не брали .

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У клієнтів «ПриватБанку» повторно списали гроші з карток: що кажуть у банку

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