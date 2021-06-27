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Гроші

Орієнтувалися на пенсіонерів: прожитковий мінімум найнижчої категорії зміниться з 1 липня

8:57 27 червня 2021
Лазебная

З 1 липня в Україні зміниться прожитковий мінімум нижчої категорії громадян. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна.

За словами чиновниці, при встановленні розміру прожиткового мінімуму, який складе 1854 гривні для низької категорії, орієнтувалися на непрацездатних, пенсіонерів. Тому що від нього залежать всі доплати й пенсії.

Лазебна уточнила, що у липні будуть перераховуватися доплати, надбавки, доплати до пенсій, які розраховуються від прожиткового мінімуму. Крім того, будуть підвищені пенсії деяким категоріям пенсіонерів.

Прожитковий мінімум — це вартісна величина достатня для нормального життя людини, можливості купувати продукти харчування, одяг, взуття, ліки, отримувати мінімальний набір послуг.

Загальний прожитковий мінімум у 2021 році з 1 липня складе 2294 гривень. Для працездатних осіб — 2379 гривень. Для дітей у віці до 6 років — 2013 гривень, для дітей від 6 до 18 років — 2510 гривень.

Наступна зміна прожиткового мінімуму, після 1 липня, передбачено на 1 грудня.

Про те, чи будуть виплачувати пенсії при дефіциті Пенсійного фонду та інших питаннях, що стосуються пенсійного законодавства, у матеріалі «ФАКТІВ».

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