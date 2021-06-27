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З урахуванням інфляції: в Мінсоцполітики назвали дату підвищення пенсій

13:02 27 червня 2021
Пенсії

В Україні після перерахунку влітку 2021 року на початку 2022 року знову проіндексують пенсії з урахуванням інфляції. Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє Радіо Свобода.

Таким чином вона відповіла на коментар про те, що наразі плановане зростання пенсії становить 8,2%, тоді як інфляція — 8,9%.

«В наступному році, коли буде в лютому порахована інфляція за 2021 рік, знову таки на цю суму буде проходити індексація пенсій. От зараз ми індексацію провели на 11%. Як рахувався цей індекс? Це 50% індексу споживчих цін і 50% зростання середньої зарплати по країні. Знову ж таки буде інфляція — ми будемо підвищувати. Буде більший індекс, на який буде індексуватися пенсія», — розповіла Лазебна.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Пенсійному фонді зазначили, що з 1 липня 2021 року збільшиться мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормативний стаж у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, а також зростуть надбавки, доплати, мінімальні пенсійні виплати.

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