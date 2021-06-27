Вихід на пенсію в 60 років: з 2028 року треба буде 35 років стажу

Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде 35 років стажу. Ця норма почне діяти з 2028 року. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«У 2028 році це буде така норма- 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60 (років на пенсію. — Авт.)», — порівняла урядовиця.

За її словами, наразі у Верховній Раді зареєстровані кілька законопроєктів із упровадження накопичувальної системи, один із них — на основі пропозиції Мінсоцполітики.

«Дуже часто відбуваються наради під головуванням прем’єр-міністра і народних депутатів, Мінфіну, Мінекономіки, регулятора, тобто Національної комісії з регулювання цінних паперів і фондового ринку, щоб всі бачили свою зону і сферу відповідальності. Це не тільки робота Мінсоцполітики. Це більше фінансові інструменти. Треба підготувати людей. А найголовніше — треба людям казати, що ця система захищена», — пояснила Лазебна.

Як писали «ФАКТИ», в Україні після перерахунку влітку 2021 року на початку 2022 року знову проіндексують пенсії з урахуванням інфляції.

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