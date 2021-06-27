27.22 / 27.46 32.43 / 32.85
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Вихід на пенсію в 60 років: з 2028 року треба буде 35 років стажу

15:24 27 червня 2021
Пенсії

Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде 35 років стажу. Ця норма почне діяти з 2028 року. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«У 2028 році це буде така норма- 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60 (років на пенсію. — Авт.)», — порівняла урядовиця.

За її словами, наразі у Верховній Раді зареєстровані кілька законопроєктів із упровадження накопичувальної системи, один із них — на основі пропозиції Мінсоцполітики.

«Дуже часто відбуваються наради під головуванням прем’єр-міністра і народних депутатів, Мінфіну, Мінекономіки, регулятора, тобто Національної комісії з регулювання цінних паперів і фондового ринку, щоб всі бачили свою зону і сферу відповідальності. Це не тільки робота Мінсоцполітики. Це більше фінансові інструменти. Треба підготувати людей. А найголовніше — треба людям казати, що ця система захищена», — пояснила Лазебна.

Як писали «ФАКТИ», в Україні після перерахунку влітку 2021 року на початку 2022 року знову проіндексують пенсії з урахуванням інфляції.

57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кароль

«Поважаю себе»: Кароль зупинила концерт в Одесі, відчитавши організаторів

Нікітюк

«Вже не та»: Нікітюк похвалилася грошима й квадратними метрами

Софія Ротару

Розірвав на шматки: музикант Софії Ротару розповів, як покійний чоловік співачки відреагував на написаний ним портрет

Винник та Таюне

«Дівчинка-богиня»: кохана Олега Винника Таюне зачарувала образом «бандитки»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.