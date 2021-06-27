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Чому пенсіонерам старше 75 років не підвищать пенсії з 1 липня: пояснення міністра

19:46 27 червня 2021
Гроші

Міністр соціальної політики Марина Лазебная заявила, що підвищення пенсій для українців старше 75 років перенесено на 1 жовтня. Про це вона сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було зробити індексацію пенсій з березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму „75 плюс“. По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця», — сказала Лазебная.

За її словами, у 2022 році 500 гривень, які сплачуються 85-річним, і 400 гривень для 75-річних будуть індексуватися, щоб не знецінюватися.

Нагадаємо, стало відомо, який стаж повинен бути у працівника, щоб в 60 років вийти на пенсію.

Раніше повідомлялося, які категорії пенсіонерів в Україні можуть розраховувати на підвищення в 2021 році.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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