Діяльність Миколаївського глиноземного заводу безпечна для природи та людини, — вчений
Шламосховища Миколаївського глиноземного заводу спроектовані та функціонують відповідно до найвищих світових індустріальних стандартів безпеки, тому не несуть загрози для навколишнього середовища або здоров'я проживаючих поруч з заводом людей. Таку заяву зробив під час засідання круглого столу, присвяченого діяльності МГЗ, директор Українського державного науково-дослідного і проєктно-вишукувального інституту «УкрНДIводоканалпроект» Олександр Оглобля, який проєктував шламосховище розташованого в Миколаєві заводу.
У відповідь на репліки учасників заходу про екологічні катастрофи, що сталися на аналогічних підприємствах в Угорщині й Бразилії, вчений заявив про некоректні приклади для порівняння з Миколаївським глиноземним заводом.
«На зарубіжних підприємствах аварії сталися через помилки проєктувальників», — заявив Оглобля, а також нагадав, що сам по собі червоний шлам безпечніший за звичайний пісок. Відомо, що в Європі з цього матеріалу, що є відходами первинного алюмінієвого виробництва, видобувають цінні рідкоземельні метали для технологічних галузей. Крім цього, за словами вченого, в світі червоний шлам використовується як сировина для виробництва будівельних матеріалів.
«Наше завдання — цього не допустити, — заявив учений, інститут якого проєктував, обслуговує та модернізує сховища МГЗ. — Ми говорили про Угорщину. Чому там лихо сталося? Тому що прорвало дамбу. А дамба була прорвана не через плинності шламу, а тому що там був зайвий поровий тиск, який призвів до руйнування дамби, тому що там були неправильно виконані розрахунки. Я вам більше скажу: у Бразилії була така ж трагедія, тільки не на глиноземному шламосховищі, а на хвостосховищі. Там теж прорвалу дамбу й загинули люди. І там теж була помилка проєктувальника», — сказав Олександр Оглобля, підкресливши, що подібні інциденти можливі на будь-якому індустріальному об'єкті, де допущені помилки проєктувальників або порушуються правила експлуатації сховищ.
Учений заявив, що особисто гарантує безпеку шламосховища під Миколаєвом, оскільки сам його розробляв з урахуванням кращих світових сучасних рішень, а він сам і його інститут постійно контролює експлуатацію сховища під Миколаєвом, регулярно приїжджаючи на об'єкт з інспекціями.
«Я вам гарантую: на МГЗ безпечне шламосховищ», — заявив фахівець.
Його слова підтверджує той факт, що до МГЗ немає претензій з боку контролюючих органів у сфері екології, медики не фіксують впливу діяльності заводу на здоров'я людей, які проживають поруч. Хоча різні псевдо-екологи намагаються за допомогою сумнівних ненаукових методів й інших маніпуляцій відсудити у МГЗ величезні кошти.
Раніше на МГЗ пройшов міжнародний аудит незалежної норвезької компанії Det Norske Veritas (DNV), який підтвердив екологічну безпеку заводу та його відповідність найвищим міжнародним стандартам безпеки.18
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