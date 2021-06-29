Відкриття ринку землі: покупців земельних ділянок ретельно перевірять

З 1 липня офіційно відкриють ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні. Українці, які бажають продати чи купити ділянку землі для ведення господарської діяльності, вже готують пакет необхідних документів. Але головним аргументом противників вільного ринку землі довгий час була загроза, що земельні багатства України скуплять різні спекулянти та аферисти. Тому держава вводить спеціальні запобіжники. Нещодавно уряд затвердив порядок перевірки покупців землі сільськогосподарського призначення. Так кого, як та коли будуть перевіряти?

«Уряд завершив формування нормативно-правової бази для запуску ринку землі»

«Без цієї постанови було б неможливо повноцінно з 1 липня запустити роботу ринку землі, — заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко. — Відтепер уряд фактично завершив формування базової нормативно-правової бази для цього. Українці зможуть у конституційний спосіб реалізовувати своє право на вільне розпоряджання своєю власністю», — підсумував міністр.

Для початку варто з’ясувати, хто буде займатися перевіркою покупців землі?

«Кабінетом міністрів України з метою недопущення набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення фізичними та юридичними особами, яким відповідно до законодавства заборонено набувати таке право, було прийнято постанову «Про затвердження Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України» (далі — Порядок № 637), — розповіла «ФАКТАМ» адвокатка юридичної фірми «Семенова і Партнери», кандидатка юридичних наук Марина Семенова. — Механізм перевірки, що встановлений Порядком № 637, не застосовується до набувачів, якими є територіальна громада або держава. Набувачем в такому випадку виступає юридична або фізична особа, яка бажає придбати право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення на підставі будь-якої цивільноправової угоди, зокрема купівлі-продажу, дарування, довічного утримання, спадкового договору, міни, шляхом внесення до статутного (складеного) капіталу чи шляхом звернення стягнення на них.

Обов’язок перевірки покупців та інших набувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення згідно з вимогами ст. 130 Земельного Кодексу України покладено на нотаріуса, якій посвідчує правочин про відчуження земельної ділянки", — відмітила Марина Семенова.

Не менш важливо, в який саме момент буде проводитися перевірка?

«Перевірки покупця та власника земельної ділянки здійснюються до посвідчення нотаріусом правочину про відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення, — повідомила „ФАКТАМ“ юристка юридичної фірми „Кушнір, Яким’як та Партнери“ Анастасія Равлик. — За результатами перевірки нотаріус складає протокол проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення за формою, визначеною Додатком до Порядку, один примірник якого залишається у справах нотаріуса, а другий передається набувачу».

«Для перевірки покупців нотаріус користуватиметься інформацією з багатьох державних реєстрів»

І головне, яка саме інформація про покупців буде перевірятися?

«Порядок № 637 передбачає перелік інформації, яка перевірятиметься щодо покупця та власника ділянки, — розповіла «ФАКТАМ» старша юристка, адвокатка юридичної фірми «Кушнір, Яким’як та Партнери» Ольга Чайковська-Тимкович. — Зокрема:

встановлення особи набувача;

встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;

перевірку факту перебування осіб під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції» та належності до громадянства держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, належності до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності чи стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

перевірку факту перебування юридичної особи — набувача, згідно з законодавством України, під контролем фізичних і юридичних осіб, зареєстрованих у державах, включених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, залучених до сфери боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, залучених до сфери боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

перевірку джерел походження коштів набувача або інших активів у разі набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами;

перевірку факту виділення земельної ділянки сільськогосподарського призначення шляхом земельної частки (паю) та її розташування стосовно державного кордону України;

визначення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України та юридичної особи, учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціарним власником якої він є.

Перелік документів, заходів і відомостей, які повинен витребувати та перевіряти нотаріус щодо кожного з вищенаведених критеріїв перевірки, деталізований Порядком залежно від того, чи набувачем виступає фізична або юридична особа.

Для перевірки вищенаведених відомостей нотаріус користуватиметься інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Також у разі потреби нотаріус має право звертатися із запитами до Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію та документи", — підсумувала юристка.

Варто нагадати, що продавати можна буде не будь-яку землю, а тільки ту, що відповідає встановленим законом критеріям. Та й купити цю землю зможуть далеко не всі. Крім того, земельні ділянки сільськогосподарського призначення мають і надалі використовуватись виключно за своїм цільовим призначенням.

Фото Pexels

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