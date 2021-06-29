Як змінюється вплив в Україні: власники бізнесу нової хвилі АТБ і Rozetka тіснять «сировинних» бізнесменів

Представники бізнесу нової хвилі, які не мають відношення до старих політичних еліт і підсумків спірної приватизації 90-х, стрімко підсилюють свої позиції з точки зору впливовості. Про це пише тижневик «Новий час» у редакційному спецпроєкті «Топ-100 найвпливовіших людей України в 2021 році».

«Споживчі настрої українців, які зміцнюються з кожним днем, дозволили Геннадію Буткевичу, акціонеру мережі супермаркетів АТБ — найбільшої приватної компанії країни, злетіти на цілих 36 позицій — до 28-го місця», — відзначають в редакційному коментарі до рейтингу, порівнюючи новий рейтинг з торішнім.

За темпами «зльоту» впливовості Буткевич, чия корпорація АТБ управляє національною мережею більш ніж з 1 200 магазинів-дискаунтерів, випередив бізнесмена-політика Вадима Новинського і секретаря РНБО Олексія Данилова, рейтинги впливовості яких за рік підвищилися лише на 31 і 21 позицію відповідно. Найбільші провали впливовості показали політики старої генерації, а також звільнені топ-чиновники — вони швидко з'являються в рейтингах впливовості завдяки посаді, але з її втратою настільки ж швидко їх вплив розчиняється.

«Новий час» показав, як змінюється Україна і як змінюються лідери впливовості в країні

Україна змінюється, відзначають автори рейтингу найвпливовіших, а разом з цим змінюється й ділової ландшафт, а також центри прийняття найбільш важливих для країни рішень.

«У верхній частині списку масово присутній — втім, як завжди, — великий олігархічний капітал: Ринат Ахметов, Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, Петро Порошенко. Але новий бізнес вже впритул підібрався до цієї вищої ліги впливовості — так, Владислав Чечоткін, засновник гіганта онлайн-торгівлі Rozetka, в цьому році розташувався на 23-му місці. Слідом ідуть інші представники того ж покоління, чий бізнес зростає не з контраверсійної приватизації минулого, а з інноваційних рішень сьогодення», — описують зміни автори рейтингу НЧ.

Раніше журналісти ділового порталу «Ліга» також відзначили серйозні зміни в Україні та її економіці: торговельна мережа АТБ очолила національний список компаній з найвищими доходами за 2020 рік. Українська корпорація, що спеціалізується на виробництві продуктів харчування і організованому мережевому ритейлі, вперше в історії України обійшла у рейтингу найприбутковіших підприємств України державні монополії та приватні компанії ресурсно-сировинного профілю.

«У 2020 році відбулася важлива зміна: вперше за багато років рейтинг найбільших компаній очолив приватний бізнес. Мережа супермаркетів АТБ Геннадія Буткевича та партнерів в ковідний рік збільшила чистий дохід на 18%, до 123,8 млрд грн», — зазначив редактор по роботі з даними Liga.net Олександр Надельнюк, аналізуючи розкриті ДПС дані фінансової звітності сотень тисяч компаній.

Нагадаємо, група компаній АТБ багато років поспіль утримує лідерські позиції серед найбільших платників податків національного рівня. За результатами роботи в 2020 році група, що включає підприємства в сфері виробництва та продажу продуктів харчування, роздрібної торгівлі, управління активами, оновила власний історичний рекорд за обсягом сплачених податків і зборів до бюджетів різних рівнів, досягнувши позначки в 15,8 млрд грн — це на 26% більше, ніж в 2019 році, а компанія «АТБ-Маркет», що входить у корпорацію АТБ і управляє мережею національного масштабу більш ніж з 1 200 магазинів-дискаунтерів, за підсумками 2020-го очолила галузевий рейтинг платників податків серед компаній роздрібної торгівлі та увійшла до топ-15 найбільших платників податків України. Мережа магазинів АТБ збільшила податкові платежі на 28% - до 8,7 млрд грн.

Крім цього, корпорація АТБ визнана найбільшим внутрішнім інвестором. Її інвестиції у національну економіку України становлять 12 млрд грн.

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