Рада підвищила пенсії чорнобильцям: що відомо

На засіданні 29 червня народні депутати прийняли у другому читанні та в цілому законопроєкт про підвищення пенсій інвалідам-чорнобильцям. При цьому підвищення пенсій для частини українців відкладається до жовтня.

У документі визначені умови обчислення пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інших ядерних аварій, які отримали при цьому інвалідність.

Також пропонується виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячну компенсацію сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи незалежно від їхнього доходу.

При цьому виплати не можуть перевищувати 10 прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність.

У документі прописано, що виплати для чорнобильців, які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть:

для першої групи — 16 080 гривень,

для другої групи — 12 987 гривень,

для третьої групи — 8 917 гривень.

Закон повинен набути чинності 1 липня 2021 року.

Про те, кому і на скільки з 1 липня підвищать соцвиплати, в матеріалі «ФАКТІВ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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