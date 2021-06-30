Ринок землі: які земельні ділянки відтепер можна продавати

Зовсім скоро мільйони українців, що довгі роки лише формально володіють ділянками землі сільськогосподарського призначення, зможуть вільно розпоряджатися своєю власністю. З 1 липня в Україні, вперше за всі роки незалежності, відкривається вільний ринок землі. Але у людей виникає безліч запитань про те, як їм правильно розпорядитися своїм правом. Наприклад, українців цікавить, яка саме земля тепер може вільно продаватися і якими документами власник повинен підтвердити своє право на неї.

«Продати можна землі сільськогосподарського призначення, — розповів «ФАКТАМ» керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько. — А саме:

сільськогосподарські угіддя, такі як рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги;

несільськогосподарські угіддя, такі як господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, які віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою гуртових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо.

Право власності засвідчується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно або витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. З 1 січня 2013 року володіння і користування виникають з моменту державної реєстрації цих прав відповідно до Закону № 1952″, — зазначив юрист.

Детальніше про те, хто може купити землю, за якою ціною та скільки доведеться сплатити податків, читайте тут.

До речі, для проведення операції купівлі-продажу землі необхідно підготувати певний пакет документів. Це дозволить убезпечити від різних афер як продавця, так і покупця.

фото Pexels

159

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter