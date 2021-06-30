Долар та євро подешевшали: як зміняться курси валют через тиждень

Після незначного зміцнення минулого тижня курс долара знову пішов вниз. Також ослабла і європейська валюта. За тиждень, з 23 червня, долар подешевшав на 13 копійок, а євро — на 17 копійок. У середу, 30 червня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,18 грн за долар і 32,30 грн за євро. На готівковому валютному ринку основні іноземні валюти також подешевшали приблизно на 10 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,05 грн, купити — по 27,28 грн; євро — здати по 32,12 грн, купити — по 32,51 грн. Експерти прогнозують подальше зміцнення національної валюти, хоча воно може виявитися короткочасним.

«За минулий тиждень курс долара до гривні у сегментах валютного ринку змінився по-різному, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Курс НБУ, що запізнюється, ще ріс, а в інших сегментах ринку долар вже знизився на 0,3−0,6%. Курси попиту й пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», протягом цього часу знизилися з 27,32−27,34 грн до 27,15−27,17 грн (-0,6%). Середні курси купівлі й продажу готівкового долара у банках за тиждень впали з 27,16−27,37 грн до 27,07−27,30 грн (-0,3%). У цих умовах різниця між середніми курсами продажу і купівлі збереглася на рівні 0,8%.

Нацбанк з 22-го по 25 червня викупив на міжбанку 128 млн доларів, а продав 79,5 млн, про це свідчать дані НБУ. В цілому з початку року НБУ викупив на ринку 947,3 млн доларів, а продав 69,5 млн доларів. Нацбанк регулярно нагадує, що не планує валютні інтервенції заздалегідь. Ключовим фактором присутності або неприсутності НБУ на валютному ринку є амплітуда й швидкість зміни валютного курсу в будь-яку сторону протягом дня.

Упродовж тижня ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,1 грн, а готівковий долар в банках — близько 27,0−27,2 грн", — вважає Вадим Іосуб.

Зміцненню курсу гривні сприяв позитивний прогноз зростання ВВП України.

«У вівторок гривня до долара США продовжила зміцнюватися, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ знову вийшов на міжбанк і купив близько 40 млн доларів. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 27,20 грн, єдина європейська валюта до гривні обвалилася до позначки 32,35 грн.

Вчора Мінфін України провів аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані облігації шести випусків у гривнях з термінами погашення 3, 12, 18, 24, 36 і 72 місяці. До держбюджету було залучено 2,53 млрд грн. Середньозважена дохідність за бондами практично не змінилася. На жаль, нерезиденти пропустили це розміщення.

У вівторок на торгах з самого ранку попит на гривню значно перевищував пропозицію, що штовхнуло котирування іноземних валют вниз. Однією з причин такого стрімкого зміцнення курсу української валюти може бути розміщення минулого тижня єврооблігацій «Укравтодору». Він залучив 700 млн доларів під гарантії держави. Ймовірно, частина цього обсягу наразі потрапила на міжбанк. Тому поточне зміцнення гривні вважаю тимчасовим і хорошою можливістю купити євро або долар за вигідним курсом.

Європейський банк реконструкції та розвитку переглянув свій прогноз зростання ВВП України цьогоріч — очікується збільшення показника на 3,5% проти 3,0% раніше. Разом з новиною про рішення Всесвітнього банку надати Україні кредит для розвитку економіки на суму 350 млн доларів це вельми позитивний сигнал для інвесторів.

Вважаю, що на поточному тижні гривня до долара США продовжить зміцнюватися до рівня 27,15 грн. Євро, судячи з усього, ослабне до позначки 32,25 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Експерти вважають, що нинішнє зміцнення гривні може виявитися короткостроковим.

«Гривня в середу, 30 червня, торгується в широкому діапазоні з невеликим підвищенням курсу на рівні 27,21 грн за долар, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Масованого розпродажу валюти український ринок не може абсорбувати, в результаті чого гривня отримує імпульс на зміцнення, а НБУ змушений викуповувати всі надлишки пропозиції.

Надходження валюти під ОВДП зупинилося, і, за даними НБУ, портфель ОВДП нерезидентів знизився на 454 млн грн (найбільший добовий відтік з середини травня), а Мінфін зміг розмістити облігації всього на 2 млрд грн.

Ймовірно, найближчим часом гривня сформує стрибок назад після великих обсягів продажу валюти. Втім, у «Укравтодору» ще не всі засоби конвертовані у гривню, тому подібні гойдалки можуть ще повторитися. Очікуємо сьогодні коливання курсу на рівні 27,2−27,3 грн за долар", — сказав Андрій Шевчишин.

Необхідно відзначити, що з вересня 2021 року в Україні стартує податкова амністія. Відповідний президентський законопроєкт був ухвалений парламентом. Раніше «ФАКТИ» докладно розповіли, які саме активи громадян, з яких раніше не були сплачені податки, можна буде легалізувати на пільгових умовах.

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