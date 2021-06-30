ВР прийме новий закон, що дозволяє українцям менше платити за електроніку, — ЗМІ

У парламенті зареєстрований законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та підвищення прозорості ефективного управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (№ 4537). Він повинен зробити збори прозорими і наблизити ситуацію до сучасних реалій, передає «РБК-Україна».

«Зараз при ввезенні техніки імпортер повинен заплатити так званий авторський збір. Наприклад, при ввезенні ноутбука платять 0,2% митної вартості товару, мобільного телефона або планшета — 0,15%, за флешку — 0,75%», — йдеться в матеріалі.

Як повідомляє «РБК-Україна», гроші від кожної покупки, а це мільйони гривень щомісяця, перераховуються не в бюджет, а в організації колективного управління (ОКУ): «Одна з таких організацій „Український музичний альянс“ (УМА), який отримує більшу частину внесків від реалізації техніки в Україні. Через таких непрозорих схем страждають в першу чергу українці».

За останні три роки на рахунок УМА було відправлено 28 млн грн, а розподілені між авторами близько 19 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал через те, що представники українського шоу-бізнесу недоотримують винагороди за використання їхніх авторських творів. Про це свідчать результати розслідування, ініціатором якого виступило «Українське агентство з авторських і суміжних прав».

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