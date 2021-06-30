В Україні гарантовану суму відшкодування вкладів можуть істотно збільшити: що відомо

У середу, 30 червня, Верховна Рада, яка раніше підтримала законопроект про вдосконалення механізмів виведення банків з ринку, прийняла за основу проект закону стосовно стосується системи гарантування банківських вкладів фізичних осіб.

Як повідомляють в інформаційному управлінні Апарату парламента, документ, зокрема, передбачає надання «Державному ощадному банку України» статусу банку-учасника системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Йдеться у проекті закону і про удосконалення процедури встановлення граничного розміру відшкодування коштів за вкладами (у разі отримання відповідних рекомендацій Ради з фінансової стабільності), а також про поступове збільшення суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами з 400 тисяч до 600 тисяч гривень (протягом певного періоду).

Раніше парламент ухвалив у цілому законопроект про підвищення пенсій інвалідам-чорнобильцям. У документі визначені умови розрахунку пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інших ядерних аварій, які отримали при цьому інвалідність.

Фото зі сторінки Верховної Ради України в соцмережах.

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