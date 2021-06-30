Ринок землі: які документи необхідні для безпечного продажу землі

Наближається момент, якого мільйони українців чекали довгі роки. З 1 липня 2021 року почне роботу вільний ринок землі сільськогосподарського призначення. Однак процедура переходу права власності на землю не проста і вимагає певної підготовки. Про те, які необхідні документи для проведення купівлі-продажу землі, «ФАКТАМ» розповів керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько.

— Насамперед необхідно перевірити, чи є у вас оригінали документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку, і, якщо вони відсутні, отримати дублікат правовстановлюючого документа.

Існує дві групи цих паперів. Документи, які були видані до 1 січня 2013 року:

державний акт на право власності на землю чи державний акт на право власності на земельну ділянку;

свідоцтво про право на спадщину; державний акт на право приватної власності на землю;

договори купівлі-продажу, дарування, міни, довічного утримання тощо.

Друга група — це документи, які видавалися після 1 січня 2013 року:

свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Наступний крок — треба перевірити, чи зареєстрована ділянка в базі Державного земельного кадастру. Якщо земельна ділянка не зареєстрована, треба замовити у землевпорядної організації відповідну документацію із землеустрою та зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі.

Далі переконайтеся, чи зареєстровано право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Якщо право власності не зареєстровано, то необхідно звернутися з пакетом документів до приватного або державного нотаріуса та зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Також перевірте, чи є в наявності звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Якщо такий звіт відсутній, треба замовити його розроблення у суб'єкта оціночної діяльності.

Перевірте, чи не порушено переважне право надрокористувача або землекористувача на придбання земельної ділянки у власність. Якщо переважне право порушено, треба підготуватися до суду.

Крім того, переконайтеся, чи не є земельна ділянка (права на неї) предметом судового спору (якщо так, то терміново зверніться за допомогою до юристів), а також, чи не накладено на землю арештів або заборон на її відчуження. В такому випадку необхідно вжити заходи щодо припинення чи скасування накладених арештів та заборон.

Варто пересвідчитись, чи ви маєте відкритий банківський рахунок. Якщо його нема, необхідно оперативно звернутися в банківську установу та відкрити рахунок.

І, нарешті, треба перевірити, чи готові всі документи для продажу:

паспорти продавця та покупця;

ідентифікаційні коди;

звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку (витяг з реєстру прав на нерухоме майно або державний акт);

витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки.

Детальніше про те, що робити, якщо ділянка не має кадастрового номера або якщо права на ділянку не підтверджені записом в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, читайте в статті «ФАКТІВ».

До речі, для того, щоб захистити продавців і покупців землі від всіляких аферистів, уряд затвердив порядок ретельної перевірки учасників купівлі-продажу землі. Такі перевірки будуть проводити нотаріуси ще на стадії підготовки угоди.

Фото Pixibay



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