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Зеленський затвердив підвищення пенсій для «чорнобильців»: хто, коли та скільки отримає

22:34 30 червня 2021
Прип&#39;ять

Президент Володимир Зеленський підписав Закон, яким підвищується рівень пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Про це повідомляє Офіс президента.

Встановлено мінімальні розміри пенсії по інвалідності та пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для I групи інвалідності пенсія не може бути нижче 6 тис. грн, для II групи інвалідності — 4 тис. 800 грн, для III групи інвалідності та дітей з інвалідністю — 3 тис. 700 грн.

Для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших об'єктах, учасників ядерних випробувань і військових навчань із застосуванням ядерної зброї, котрі внаслідок цього отримали інвалідність, введена державна адресна допомога до пенсії.

Закон вступає в силу з 1 січня 2022 року, деякі положення — з 1 липня 2021.

Нагадаємо, в зруйнованому реакторі на ЧАЕС відновилася ядерна реакція.

Фото: pixabay.com

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