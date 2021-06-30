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«Основний тягар ляже на покупців»: нерухомість в Україні може подорожчати на 40 відсотків

23:02 30 червня 2021
Новобудова

Ухвалення законопроекту № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу призведе до значного зростання вартості нерухомості. Про це в інтерв'ю виданню «ГОРДОН «заявив український бізнесмен, засновник будівельної компанії KAN Development Ігор Ніконов.

Законопроект № 5600 передбачає підвищення податку на дохід фізичних осіб від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості з 5% до 18%. Буде розширено й кількість операцій на ринку житла з оподаткуванням на додану вартість.

На думку Никонова, ініціатори законопроекту «дуже сильно підставляють президента», так як «будь-яке оподаткування, як не крути, в кінцевому підсумку лягає на покупця».

Він упевнений, що багато будівельних компаній розоряться, але деякі витримають удар, а «основний тягар ляже на покупців».

«Підвищення ціни буде не на 20%, а на набагато більше, відсотків на 30−40. Причому я впевнений в цьому «, — підкреслив Ніконов.

Може знову виникнути проблема з виконанням забудовниками своїх зобов'язань.

«Зараз цих „Укрбудів“ може бути дуже багато, коли до них прийдуть і скажуть: „Хлопці, доплатите“, — а вони вже все витратили», — вважає Ніконов.

Раніше повідомлялося, що в Україні можна недорого орендувати житло для літнього відпочинку.

Фото: pixabay.com

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