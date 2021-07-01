В Україні з 1 липня підвищено прожитковий мінімум: як це вплине на розмір пенсій

У той час, як обіцяне з 1 липня підвищення на 400 гривень пенсій 75−80-річним пенсіонерам відклали до 1 жовтня 2021 року, з цієї дати зростуть інші соцвиплати, у тому числі й пенсійні.

Це пов'язано зі зміною прожиткового мінімуму (ПМ) — загальний показник збільшується з 2 189 гривень до 2 294 гривень (у грудні його підвищать до 2 393 гривень).

Прожитковий мінімум для різних груп українців відрізняється — з 1 липня він складе:

для осіб, які втратили працездатність, — 1 854 гривень (у грудні зросте до 1 934 гривень);

для дітей до 6 років — 2 013 гривень (у грудні — 2 100 гривень);

для працездатних — 2 379 гривень (у грудні — 2 481 гривень);

для дітей 6−18 років — 2 510 гривень (у грудні — 2 618 гривень).

У зв'язку зі зміною ПМ, зокрема, на 85 гривень підвищують мінімальну пенсію за віком — до 1 854 гривень для тих, хто має достатній страховий стаж (35 років у чоловіків і 30 у жінок). Максимальний розмір пенсії складе 18 540 гривень. А ось грошове забезпечення суддів у відставці може бути набагато більше — їхні пенсії не обмежують.

Збільшать пенсії за особливі заслуги, інвалідам війни (на 306−552 гривень), учасникам бойових дій (на 140 гривень), чорнобильцям з інвалідністю (на 191−242 гривень), а також розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям тощо.

У Пенсійному фонді також повідомляють про збільшення ряду доплат, зокрема, за наднормативний стаж. Громадянам, які вийшли на пенсію до 1 січня 2021 року і тим, чия пенсія цього році ще не перераховувалася у зв'язку зі збільшенням ПМ і мінімальної зарплати, не індексувалась з коефіцієнтом 1,11, додадуть 100 гривень.

Більше інформації про те, на які зміни очікувати українцям у липні цього року, читайте на сайті «ФАКТІВ» у матеріалі «Пенсії, аліменти, ціни на газ і проїзд в транспорті: що зміниться в Україні з 1 липня».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ».

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