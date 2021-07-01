Новий прожитковий мінімум з 1 липня: як зміняться зарплати бюджетників і розмір допомоги по вагітності та пологам

Посадові оклади бюджетникам, як і заплановане підвищення пенсій людям у віці 75−80 років, відклали.

При розробці бюджету планувалося, що у залежності від розряду працівника, посадові оклади з 2 670−12 042 гривні у січні-червні, з 1 липня складатимуть 2 893−13 047 гривень. Але це підвищення вирішили відкласти до 1 грудня.

У той же час з 1 липня повинна індексуватися зарплатня працівників в межах 2 379 гривень (прожитковий мінімум для працездатних): у разі, якщо індекс споживчих цін перевищив 103 відсотка за місяць. Якщо працівник зайнятий неповний робочий час, то індексацію проведуть з розрахунку повного, а виплатять пропорційно відпрацьованому.

Збільшиться і мінімальний розмір аліментів на дитину — сума не може бути меншою за половину прожиткового мінімуму, який зростає з 1 липня. Сума збільшиться до 1 006,5 гривні для дітей до 6 років і до 1 255 гривень для 6−18-річних. Таким же буде і максимальний розмір допомоги дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів.

Зросте мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологам — вона становить чверть ПМ для працездатних — 594,75 гривні на місяць, а також максимальний розмір допомоги одиноким матерям, батькам або усиновителям — сума визначається як різниця між ПМ для дитини і середньомісячним сукупним доходом сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні півроку. Тобто максимальний її розмір буде дорівнює відповідному ПМ: 2013 гривень для найменших, 2510 гривень для дітей 6−18 років і 2379 гривень, якщо дитина старше 18 років вчиться на стаціонарі вишу, але їй ще не виповнилося 23 роки.

ПМ для працездатних також визначає максимальний розмір допомоги по безробіттю — сума прожиткового мінімуму помножується на чотири — 9 516 гривень.

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Фото з Pixabay.

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