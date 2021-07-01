ЗМІ повідомили про можливий продаж Борщагівського фармзаводу через фінансові махінації акціонерів

Великий пакет акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу (БХФЗ) може бути виставлений на продаж через проблеми, пов'язані з кримінальними розслідуваннями проти акціонерів, повідомляє «Телеграф» з посиланням на інсайдерів фармринку.

За даними видання, мова йде приблизно про 50% акцій заводу. Серед ймовірних покупців називають Horizon Capital, в компанії ці чутки не підтверджують і не спростовують.

«Інформація про можливу операцію з Horizon Capital з'явилася на тлі низки судових процесів, в яких задіяні чинні керівники та акціонери — сім'я Беспалько», — повідомляє автор.

За діями акціонерів ведуться кримінальні розслідування в Україні, а також Англії, Німеччини та Швейцарії за підозрою в шахрайстві, відмиванні грошей, несплаті податків і організації схеми виведення грошей заводу на рахунки компанії, тісно пов'язаної з акціонерами і топ-керівниками БХФЗ.

В Україні справу розглядає Господарський суд Києва, в ній фігурують 8 колишніх і нинішніх топ-менеджерів заводу.

«Згідно з цими повідомленнями, директор з розвитку бізнесу БХФЗ Ірина Ржепецька (дочка голови правління Миколи Беспалька і колишнього гендиректора Людмили Безпалько) як мінімум з 2015 року через фірму „Метабо“, зареєстровану в Англії, виступає посередником у закупівлі фармацевтичної сировини за завищеними цінами і отримує різницю за рахунок БХФЗ», — йдеться в публікації.

На думку представників компанії «Дарниця», яка володіє 31% акцій БХФЗ, такі дії спричинили збитки в розмірі не менше 6,8 млн доларів. У зв'язку з цим «Дарниця» звернулася до суду.

«У відповідь нинішній директор заводу Михайло Пасічник подав до Печерського районного суду п'ять ідентичних позовів про захист честі, гідності і ділової репутації проти „Дарниці“, її адвоката і видання „РБК-Україна“. За словами адвоката компанії, таким чином Пасічник намагається обійти систему автоматичного розподілу справ між суддями», — повідомив «Телеграф».

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