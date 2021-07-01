Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Виконуючи закон про державний бюджет-2021, з 1 липня 2021 року Пенсійний фонд України провів перерахунок розміру пенсій. Про це йдеться в повідомленні фонду.

В результаті підвищені пенсії отримали понад 5 млн осіб.

Зокрема, з 1 липня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зріс з 1769 грн до 1854 грн.

«Перерахунок пенсій у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму проведено близько 9,13 млн осіб, розмір пенсій збільшений 5,42 млн осіб, середній розмір їх підвищення — 49,35 грн», — йдеться в повідомленні.

Крім того, проведено перерахунок страхової пенсії, призначеної в 2019—2020 роках, яка за цей час не підвищувалася. В межах максимального розміру пенсії встановлена щомісячна доплата в розмірі до 100 грн. Пенсії підвищено для 203,2 тисяч осіб. Середній розмір підвищення — 75,68 грн.

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