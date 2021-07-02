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Гроші

Приватизація пенсій: що це таке і навіщо впроваджується в Україні

11:09 2 липня 2021
Гроші в руках

Міжнародна організація праці, базуючись на порівняльній практиці, зібраній в країнах, які запроваджували приватизацію пенсій, наполегливо рекомендувала Україні утриматись від введення другого рівня реформи. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив старший спеціаліст з питань соціального захисту Міжнародної організації праці Кенічі Хіросе.

Цього висновку експерти дійшли, аналізуючи наявні вихідні дані. Нині найбільша проблема України — дефіцит бюджету солідарної системи Пенсійного фонду. Таким чином, не вирішивши її, вводити другий рівень видається дещо передчасно. Ефективність такого кроку буде сумнівною.

— Якщо дивитися на країни, які пішли шляхом приватизації пенсій (повна чи часткова передача внесків державного пенсійного фонду в приватні руки), то у жодній з них не виправдались очікування від введення другого рівня, — зазначив Кенічі Хіросе.

Хоч експерти й переконують, що завдяки загальнообов'язковому накопиченню пенсій вдасться збільшити розмір виплат, проте це не зовсім відповідає дійсності.

Кенічі Хіросе озвучив наступне: стосовно відсотка, що становить пенсія по відношенню до попереднього заробітку, який за конвенцією МОП повинен складати не менше 40%, то в країнах, що запровадили другий рівень, він не збільшився.

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Приміром, в Угорщині він знизився на 12,5% для людей з 20-річним страховим стажем. А у людей з 30-річним страховим стажем падіння склало 18%. У Польщі з 67% після приватизації коефіцієнт знизився до менше ніж 40%. Тож наразі не доводиться говорити про зростання виплат.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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