У соцмережах вже досить тривалий час діють групи фальшивомонетників, що пропонують українцям задешево придбати фальшиві гривні, долари, євро, які не можна відрізнити від справжніх. Вони запевняють, що їхні «гроші» виготовлені на тому ж папері, при використанні тих же фарб і типографського устаткування, що й справжні. Зокрема, папір для реплік гривень начебто виготовлений на Фабриці банкнотного паперу НБУ. Для полегшення реалізації фальшивок виробники створили інструкції та забезпечують клієнтів банківськими картками — щоб підробними банкнотами можна було поповнити ці картки через термінали, а потім зняти гроші в банкоматах.

Але пропозиції такого вигідного заробітку можуть призвести до втрати не тільки грошей, але й свободи — до 12 років позбавлення волі (з конфіскацією майна). «Об'яви про продаж підробок, розміщені у Telegram-каналах, також можуть мати на меті шахрайські дії, не пов’язані з розповсюдженням підробок національної валюти. Тому Національний банк застерігає громадян від купівлі підробок в будь-яких місцях, зокрема і в мережі інтернет, оскільки за це передбачена кримінальна відповідальність, а також такі дії призведуть до втрати громадянином своїх коштів», — прокоментували «ФАКТАМ» ситуацію в пресслужбі НБУ.

Щодо можливості «відмити» фальшивки через термінали й банкомати — то її вірогідність у Нацбанку вважають нульовою — за дотримання власниками терміналів відповідних технологій: «З питання можливого розповсюдження підробок через мережу інтернет, месенджери, Telegram-канали та соціальні мережі НБУ співпрацює з Департаментом кіберполіції Нацполіції та Службою безпеки України. До того ж підробки гарантовано визначаються під час приймання та оброблення готівки у банківській системі, зокрема терміналами самообслуговування. Усі банкомати та термінали з функцією приймання/видачі банкнот виробники цього обладнання оснащують відповідними датчиками, що налаштовані на ідентифікацію захисних ознак банкноти. За умови здійснення відповідного налаштування ризик приймання фальшивих банкнот — нульовий».

Національний банк установив єдині критерії сортування готівки банками на автоматизованих системах оброблення грошових знаків. Відповідно до вимог НБУ банки повинні завантажувати до банкоматів тільки таку готівку, яка пройшла автоматизовану обробку з перевіркою ознак справжності та зношення. Завдяки цьому забезпечується гарантоване вилучення з обігу підроблених банкнот під час оброблення інкасованої готівки.

Крім того, Національний банк констатує, що здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти друкувалися з використанням принтерів та розраховані на неуважність громадян і касових працівників закладів торгівлі.

Загалом система захисту національної валюти перебуває на високому рівні та цілком відповідає системам захисту провідних валют світу. Більш того, банкноти нового покоління гривні (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк ввів у обіг у 2015 — 2020 роках) мають посилену систему захисту, що включає як елементи захисту паперу, так й інноваційні поліграфічні елементи захисту.

Хоча у 2020 році рівень підроблення національної валюти й зріс майже у два рази (на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 5,5 шт. підроблених банкнот, у 2019 році — близько 3 шт.), та у порівнянні з іншими країнами він залишається стабільно низьким: згідно з інформацією Європейського центрального банку цей показник у країнах ЄС у 2020 році втричі вищий — приблизно 17 шт. фальшивих банкнот на мільйон справжніх.

«Відносне збільшення рівня підроблення банкнот гривні у 2020 році сталося через зростання активності зловмисників на тлі збільшення кількості готівки в обігу, що відбулося у зв’язку з поширенням коронавірусу», — повідомляє НБУ. Аналіз вилучених фальшивих «грошей» показує, що найчастіше у 2019−2020 роках підробляли банкноти саме старого зразка — номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Підробки банкнот гривні нового зразка складають лише 4% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України, а їхня якість досить низька. Кількість підроблених банкнот гривні нового зразка на 1 млн шт. справжніх банкнот в обігу у 2020 році становила лише 0,2 шт.

Серед підробок іноземних банкнот у лідерах номінали в 100 доларів США, 50 та 500 євро, 5 000 та 1 000 російських рублів.

Про те, як розпізнати підробки, — у відеороликах Національного банку України: номіналом 500 гривень зразка 2006 року та номіналом 200 гривень зразка 2007 року.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», шахраї створили в Києві мережу обмінних пунктів, яка «кинула» киян на сотні тисяч доларів.



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