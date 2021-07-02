Якщо в трудовій книжці відсутні деякі записи: у ПФУ розповіли, як можна підтвердити стаж

При оформленні пенсії, навіть якщо у трудовій книжці українця відсутні деякі записи або є виправлення, трудовий стаж підтвердити можна. У Пенсійному фонді роз'яснили, як підтвердити стаж, якщо немає запису про періоди роботи до 1 січня 2004 року або є неточності.



Можна взяти довідки про прийом на роботу та звільнення з роботи з посиланнями на відповідні накази.



Підійдуть також для підтвердження стажу особові рахунки й відомості про нарахування заробітної плати.



Можна надати посвідчення, характеристики, письмові трудові договори та угоди з відмітками про їхнє виконання та інші документи, що містять відомості про періоди роботи.



При відсутності зазначених документів, приймаються членські квитки профспілок. При цьому періоди роботи підтверджуються тільки за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.



Для підтвердження стажу необхідно звернутися:

- на підприємство (або до правонаступника), де людина працювала;

- якщо підприємство припинило діяльність, то в архів в тій місцевості, де людина працювала;

- до органів пенсійного фонду, за умови надання інформації про місця знаходження підприємства / установи, в яке необхідно направити запит і копії документів особи, яка потребує допомоги.



Період навчання у вишах, ПТУ, аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, довідками та іншими документами, виданими на підставі архівних даних.

Вони повинні містити відомості про періоди навчання та відомості про тривалість навчання за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.



Період військової служби підтверджується військовими квитками, довідками виданими військкоматами, військовими частинами та установами системи Міноборони, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Управління держохорони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, а також довідками архівних і військово-лікувальних установ.



Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ приймаються довідки, видані у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ.

Для аналізу документів про стаж, у ПФУ рекомендують подати документи на цифрування. Для цього необхідно за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України подати заяву у меню «Комунікації з ПФ», далі вибрати вкладку «Відомості про трудові відносини» та надіслати скан-копії документів про стаж.

Детально про пенсії та те, на які виплати можуть розраховувати українці, в ексклюзивному інтерв'ю з екс-віцепрем'єром Павлом Розенком.

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