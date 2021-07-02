Які наслідки повної чи часткової приватизації пенсій: пояснюють у Міжнародній організації праці

В країнах, які ввели загальнообов'язковий рівень пенсійної реформи, що передбачає розміщення частини коштів на рахунках приватних пенсійних фондів, така новація не принесла позитивного результату. Про це йдеться в інтерв'ю «ФАКТАМ» зі старшим спеціалістом з питань соціального захисту Міжнародної організації праці Кенічі Хіросе.

Наслідки повної чи часткової приватизації пенсій:

Рівень охоплення такими виплатами не збільшився. Тобто він або залишився на тому ж рівні, або навіть зменшився.

Витрати на передачу управління до приватних фондів другої системи були значними.

Застраховані люди, які виявили бажання перейти з одного приватного фонду до іншого, мали нести непомірні витрати.

Розмір пенсійних виплат скоротився. Натомість збільшилась як гендерна нерівність, так і нерівність в доходах.

Витрати самих приватних пенсійних фондів значно вищі за адміністративні витрати державного пенсійного фонду.

Втрачено державні важелі управління. Наглядові та регуляторні функції передано до приватних пенсійних фондів.

Таких висновків дійшли в Міжнародній організації праці. Для цього було проаналізовано довід багатьох країн. Так, починаючи з 1996 року більшість країн Латинської Америки, зокрема Чилі, Аргентина запровадили таку систему. Згодом, до другого рівня, що базується на основі відкриття індивідуальних рахунків та приватному управлінні, долучились деякі країни Центральної та Східної Європи: Польща, Угорщина, Казахстан, Латвія, Болгарія, Хорватія, Естонія, Румунія та інші. Вони зменшили державні пенсійні системи, перенаправляючи частину пенсійних внесків до приватних ощадних рахунків.

Щоправда, згодом переважна більшість цих країн були змушені заявити про відмову від другого рівня. Вони повернули всі ці кошти в солідарну систему.

Нагадаємо, що приватизація пенсій — це повна чи часткова передача внесків державного пенсійного фонду в приватні пенсійні фонди.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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