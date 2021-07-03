Це маніпуляція? Експерт пояснила, чому ДТЕК Ахметова обвалила ціни на електроенергію

Компанії олігарха Ріната Ахметова навмисно обвалили ціни на електроенергію в Україні. Таку думку висловила юрист, держуповноважений АМКУ в 2015—2019 роках Агія Загребельська на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, 2 липня Національна комісія з енергетики повідомила, що з початку поточного місяця ДТЕК Ріната Ахметова купує електрику не на ринку, а у самого себе.

«Компанія Д. Трейдінг (група ДТЕК. — Авт.) зменшила обсяги покупки на ринку „на добу наперед“ (РДН) на 74% йводночас збільшила обсяги закупівлі на ринку двосторонніх договорів (РДД) у пов'язаних з нею осіб», — повідомили в НКРЕКУ.

В результаті таких дій ціна на електрику впала за 2 дні на 29%.

У своєму пості Агія Загребельска стверджує, що Д. Трейдінг — це близько 40% попиту на РДН, якщо вони починають купувати енергію у самих себе, на ринку виникає профіцит і ціна падає до рівня, коли електроенергія торгується «в мінус».

«А значить, зазнають збитків державні „Енергоатом“ та „Центренерго“, й інші незалежні від „немонополіста“ учасники ринку», — заявила Загребельська.

За її словами, ДТЕК Ріната Ахметова сьогодні володіє надмірною ринковою владою і використовує її для тиску.

Ймовірно, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко за допомогою такого «монопольного шантажу» спробує домогтися зняття з розгляду в парламенті законопроекту № 5600, який, серед іншого, передбачає підвищення екологічного податку на викиди СО2.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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