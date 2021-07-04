Головне — встигнути протягом півроку: в ПФУ пояснили, як отримати пенсію за померлого українця

Незважаючи на те, що більшість українських пенсіонери отримують невеликі виплати, часто навіть така сума стає знахідкою для убитих горем родичів. Тому важливо знати, як можна за законом отримати пенсію за померлого українця, говориться в повідомленні Всеукраїнської асоціації пенсіонерів.



Про те, хто і як може отримати недоотриману пенсію померлої літньої людини, пояснила начальник управління обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду в Кіровоградській області Світлана Риндіна.

Спеціаліст нагадала, що гроші виплачуються по місяць смерті включно, членам сім'ї пенсіонера, які проживали разом з ним, відповідно до статті 52 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Члени сім'ї повинні звернутися за виплатою протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. Сума ділиться порівну, якщо звернулися відразу декілька членів сім'ї, котрі мають право на отримання цієї виплати. Якщо члени сім'ї відсутні, або звернення не подано в установлений строк, кошти входять у спадок. Виплата проводиться виключно через установи банків, які уповноважені органами Пенсійного фонду.

Член сім'ї пенсіонера повинен надати в орган, що призначає пенсію, в якому літня людина перебувала на обліку, кілька документів: свідоцтво про смерть, документи про наявність родинних відносин (паспорт, свідоцтво про народження, шлюб, довідка про склад сім'ї або рішення суду), а також документ, що засвідчує особу заявника (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення.

Нагадаємо, в Україні впроваджується приватизація пенсій, котра може вплинути на отримання виплат.

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