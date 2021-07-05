З банківських рахунків українців автоматично списуватимуть гроші: кого стосується та що робити

З 6 липня набуває чинності наказ Мін'юсту щодо автоматичного списання боргів, згідно з яким ряд банків можуть автоматично списувати кошти з рахунків українців.

Зараз до системи автоматичного арешту рахунків громадян-боржників приєдналися 7 банків: «Приватбанк», «ТАСкомбанк», «Універсал Банк» (зокрема, «Монобанк»), «ОКСІ банк», «Банк Восток», «Індустріалбанк» і «ПроКредит Банк».

Фінустанови будуть списувати:

борги з аліментів;

несплачені штрафи;

штрафи за порушення ПДР;

борги по комунальних платежах.



Списання коштів з банківських рахунків буде здійснюватися на вимогу виконавців. Банк примусово спише кошти з рахунку боржника і перерахує гроші на рахунки органу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Після цього кошти будуть спрямовані стягувачу.

Щоб кошти не були списані, борг потрібно погасити самостійно у будь-якому банку або в особистому кабінеті свого онлайн-банкінгу. Це можна також зробити через термінал, ввівши реквізити органу виконавчої служби.

Онлайн борг можна погасити в «Онлайн будинок юстиції», за допомогою програми «Дія», через АСИП.

Нагадаємо, Нацбанк вніс зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, дозволивши банкам відкривати судовим виконавцям дані про суми на рахунках певних громадян України.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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