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У Мінсоцполітики сказали, коли перерахують субсидії за травень і червень

12:40 6 липня 2021
Гаманець

У Мінсоцполітики, де раніше заявляли, що субсидії на оплату житлово-комунальних послуг будуть перепризначені автоматично 85% одержувачів або 2,5 мільйонам сімей, повідомили про початок перерахування в регіони коштів, які «найближчим часом» отримають громадяни.

«Мінсоцполітики отримало заявку на потребу у коштах для фінансування перепризначених субсидій за травень і червень поточного року, і перераховує відповідні кошти у регіони для проведення відповідних виплат. Таким чином, найближчим часом громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень та червень поточного року у повному обсязі», — заявили у міністерстві .

За даними Мінсоцу, в неопалювальний період середній розмір субсидії становить близько 290 гривень на місяць.

«Звертаємо увагу, що на опалювальний період субсидія всім цим домогосподарствам, з урахуванням витрат на опалення, буде розрахована автоматично після початку опалювального періоду», — йдеться в повідомленні.

Виняток — 15 відсотків субсідіантов, яким для отримання держдопомоги на наступний період потрібно подати новий пакет документів.

До них відносяться домогосподарства, яким житлова субсидія:

  • надавалася у грошовій безготівковій формі;
  • була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи);
  • була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

Ексклюзивний матеріал про призначення субсидій читайте на сайті «ФАКТІВ».

Також читайте про те, кому можуть відмовити у наданні держдопомоги на оплату комунальних послуг.

Фото з Pixabay.

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