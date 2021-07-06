«Аванс» за опалення: киян попередили про нововведення у платіжках за комуналку

Невдовзі після того, як підприємства теплокомуненерго, які забезпечують населення опаленням і гарячою водою, позбулися пільгового режиму закупівлі газу, влада Києва попередили про появу нового рядка у рахунках за комуналку.

«З липня кияни почнуть отримувати рахунки з авансовим платежем за опалення і за бажанням зможуть оплатити опалення заздалегідь, щоб менше платити взимку», — заявили у КМДА і додали, що тепловики, у свою чергу, «зможуть акумулювати отримані авансові платежі, щоб закупити природний газ для стабільного проходження опалювального сезону 2021/2022».

У столичній міськдержадміністрації нагадали, що з 20 травня в Україні припинив діяти механізм покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на постачання природного газу для підприємств теплокомуненерго, які враховували соціальний аспект роботи теплопостачальників у процесі надання послуг населенню.

Так що НАК «Нафтогаз України» змінив умови і ціну закупівлі газу, скасувавши механізм післяплати, що «створює кризову ситуацію, з огляду на відсутність оборотних коштів». Адже споживачі платять за надані послуги на умовах наступної оплати, тобто з відтермінуванням на 20 днів після отримання послуг.

Нагадаємо, що у Мінсоцполітики розповіли, коли українцям виплатять субсидії на оплату комунальних послуг за травень і червень цього року, і що буде з субсидіями на новий опалювальний сезон.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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