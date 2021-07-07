Як судова практика допоможе у перерахунку пенсій: на конкретному прикладі пояснює адвокат

Нещодавно Верховний суд розглянув рішення управління Пенсійного фонду України, яке відмовило позивачу у здійсненні перерахунку пенсії. Відмову аргументували неможливістю провести зустрічну перевірку наданих довідок, оскільки товариство, яке їх видавало, зняте з реєстраційного обліку. Тобто фірма перестала існувати. Яке рішення у цій справі виніс Верховний суд та як воно може стати у пригоді іншим пенсіонерам, які потрапили в подібну ситуацію, пояснює адвокат Денис Головін.

«Для обчислення пенсії враховується заробітна плата чи дохід за весь період страхового стажу»

— Денисе, розкажіть, про що йшлось в рішенні, яке може багатьом допомогти у боротьбі за перерахунок виплат?

— Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у рішенні від 03.06.2021 року у справі № 127/8001/17 визначив, що відповідно до чинного законодавства України для обчислення пенсії враховується заробітна плата чи дохід за весь період страхового стажу. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами або у разі відсутності після 1 липня 2000 року 60 місяців страхового стажу для обчислення пенсії також враховується зарплата чи дохід за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

Порядком подання та оформлення документів для призначення чи перерахунку пенсій передбачено, що право людини на одержання пенсії встановлюється на підставі всебічного, повного та об’єктивного розгляду всіх поданих документів органом, що призначає пенсію.

До заяви про перерахунок пенсії за віком додаються, зокрема, документи про стаж та довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу до 1 липня 2000 року. А вже починаючи з 1 липня 2000 року індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку.

Заробітна плата для призначення пенсії за період роботи до 1 липня 2000 року підтверджується довідкою підприємства, установи, організації. Цей документ видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працював померлий годувальник або особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або архівами.

Обов’язковою умовою для обчислення пенсії з урахуванням заробітної плати за період роботи до 1 липня 2000 року є підтвердження нарахування зарплати первинними документами.

— Тож до яких аргументів може апелювати людина чи юрист, які посилатимуться на це рішення Верховного суду?

— Для нас найцікавіше ось це:

«…посилання відповідача в обґрунтування касаційної скарги на неможливість врахування заробітної плати у зв’язку з неможливістю проведення перевірки обґрунтованості її видачі є безпідставним і висновки судів попередніх інстанцій не спростовує, оскільки надана позивачем довідка містила посилання на особові рахунки, як на первинні документи, на підставі яких вона видана, підприємство, яке її видало, на той час перебувало на обліку, а тому підстави для проведення перевірки поданої довідки у відповідача були відсутні».

Саме це і є позиція, яку ви можете використати, якщо маєте аналогічну проблему.

Перевірка достовірності виданих документів покладається на пенсійний орган, а сумніви останнього щодо обґрунтованості їхньої видачі самі по собі не можуть бути підставою для відмови у врахуванні заробітної плати при призначенні позивачу пенсії.

«Вірогідність успіху у справі зростає у геометричній прогресії, якщо ви базуєте свої доводи не лише на нормах чинного законодавства»

— В подібних випадках людині стане в пригоді судова практика, але не всі знають і розуміють, як вона «працює».

— Судова практика є правоположеннями, які створюються судовими органами та конкретизують норми права. Крім того, варто наголосити на положеннях частин 5 та 6 статті 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», де вказано, що висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновки, викладені у постановах Верховного суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

— Наскільки складно знайти рішення, на які можна посилатися в суді?

— Вірогідність успіху у справі зростає у геометричній прогресії, якщо ви базуєте свої доводи не лише на нормах чинного законодавства України, але й на судовій практиці. Судова практика — це не щось космічне, вона є у відкритому доступі для кожного. Найпростіше — пошук за ключовими словами у Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДРСР), однак є багато й інших платформ, переважно платних.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»



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