27.15 / 27.34 32.06 / 32.39
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Тарифи на «тепло» регулюватимуть на місцях: що відомо

21:55 7 липня 2021
Тарифи на «тепло» регулюватимуть на місцях: що відомо

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, яка змінила тарифи на газ з 1 червня, оголосила про передачу місцевій владі повноважень з регулювання діяльності підприємств теплокомуненерго. Таке рішення регулятор прийняв в середу, 7 липня.

Зокрема, передається на місцевий рівень державне регулювання 28 суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Таким чином встановлювати тарифи і затверджувати плани розвитку для таких ліцензіатів будуть місцеві органи влади.

«Регулятор буде здійснювати методичну роботу і методологічну допомогу з питань державного регулювання підприємств теплопостачання, регулювання яких буде відбуватися на місцевому рівні і продовжувати нормативно-правове забезпечення їх діяльності», — зазначив глава регулятора Валерій Тарасюк.

Читайте також: Скільки українці заплатять за газ в липні: компанії-постачальники оновили тарифи

Фото с Pixabay

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Погрози Полякової не подіяли: Меладзе приїхав до Києва

Погрози Полякової не подіяли: Меладзе приїхав до Києва

Аліса Аршавіна

Посипалися зуби і з'явилися проблеми із суглобами: Аліса Аршавіна заявила, що може померти за два тижні без операції

Принц Гаррі і Меган Маркл

Колишня співробітниця Меган Маркл розповіла, як це — працювати з герцогинею

Меладзе та Джанабаєва

Джанабаєва не винна: Меладзе розповів, коли у нього почалися проблеми з першою дружиною

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.