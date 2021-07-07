Тарифи на «тепло» регулюватимуть на місцях: що відомо

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, яка змінила тарифи на газ з 1 червня, оголосила про передачу місцевій владі повноважень з регулювання діяльності підприємств теплокомуненерго. Таке рішення регулятор прийняв в середу, 7 липня.

Зокрема, передається на місцевий рівень державне регулювання 28 суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Таким чином встановлювати тарифи і затверджувати плани розвитку для таких ліцензіатів будуть місцеві органи влади.



«Регулятор буде здійснювати методичну роботу і методологічну допомогу з питань державного регулювання підприємств теплопостачання, регулювання яких буде відбуватися на місцевому рівні і продовжувати нормативно-правове забезпечення їх діяльності», — зазначив глава регулятора Валерій Тарасюк.

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Фото с Pixabay

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