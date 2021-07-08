Різкий «стрибок» цін на газ у Європі: чи чекати українцям зростання тарифів на «тепло» та гарячу воду
У НАК «Нафтогаз України» заявляють, що ситуація з цінами на європейському газовому ринку, які підвищилися, не вдарить по побутовим споживачам в нашій країні.
Таку точку зору висловив директор з комунікацій НАК Максим Белявський, передає «РБК-Україна». За його словами, хоч вартість імпортного «блакитного» палива і буде рости, у Теплокомуненерго (ТКЕ) є трирічні контракти. Так що зростання цін «не впливатиме на фіксовану пропозицію для побутових споживачів». Принаймні, до кінця наступного опалювального сезону.
Він стверджує, що в Україні фактично буде достатньо газу власного видобутку, щоб покрити потреби населення і ТКЕ.
Втім він додав, що ситуація на європейському газовому ринку не позначиться на українцях, яких перевели на пакет «Фіксований» (7,69 грн за кубометр газу від НАК), проте ситуація інша з тими, хто користуються тарифними пакетами «Місячний» або «Сезонний «.
У той же час влада на місцях вже заговорили про можливість підвищення тарифів на гарячу воду і опалення. Адже після скасування спеціальних зобов'язань з продажу газу на пільгових умовах підприємствам ТКЕ (ПСО) підприємства повинні купувати газ за передоплатою. До речі, киянам вже повідомили, що у липневих платіжках з'явиться новий рядок — передоплата за опалення.
А Дмитро Чурін з Eavex Capital стверджує, що подорожчання європейського газу відіб'ється на промисловості, що, власне, призведе до зростання цін в країні. Зокрема, під удар можуть потрапити аграрії, які використовують мінеральні добрива, існує ризик подорожчання електроенергії, що виробляється, в тому числі на станціях з газовими блоками.
Все це призведе до збільшення собівартості продуктів харчування. Адже електроенергія займає в їхньому виробництві до 15% витрат. Так що зростання ціни на газ відчують на собі всі українці.
Нагадаємо, що в Україні з 1 липня зросли ціни на газ для домогосподарств, що користуються місячним тарифом.
Фото: https://ua.depositphotos.com.244
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