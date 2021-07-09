Український засновник White Rock Management Сергій Тронь оголосив про відкриття дата-центру в Казахстані

Компанія White Rock Management відкрила в Республіці Казахстан сучасний дата-центр з обробки, зберігання та передачі великих масивів інформації. Потужність нового центру даних становить понад 100 МВт, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Інвестиції White Rock Management в обладнання дата-центру становлять понад $ 200 млн. Зокрема, було закуплено понад 20 тисяч одиниць спеціалізованої техніки у китайської компанії-виробника Bitmain.

«В епоху штучного інтелекту, потужного інформаційного потоку і новітніх технологій особливої важливості набуває правильний підхід до зберігання, обробки, передачі даних та гарантія безпеки цих процесів. Виникає необхідність створення сучасних дата-центрів», — пояснює власник компанії White Rock Management Сергій Тронь.

Новий казахстанський дата-центр став одним із найпотужніших в країнах Центральної Азії. Це перший об'єкт, відкритий White Rock Management в рамках проєкту зі створення багатофункціональних дата-центрів по всьому світу. Надалі компанія планує відкриття дата-центрів у Швеції і Північній Америці, а також відновить роботу сучасного ЦОД в Україні.

«Сьогодні Україна нарощує галузевий потенціал і йде в ногу з новітніми тенденціями, диктує тренди та здійснює експансію на міжнародний ринок, використовуючи можливості світових цифрових центрів, зокрема й Казахстану», — заявляє Сергій Тронь.

Як повідомляє White Rock Management, Республіка Казахстан приваблює міжнародних інвесторів рекордно низькими тарифами на електроенергію та зручним географічним розташуванням.

White Rock Management — компанія, яка фокусується на штучному інтелекті, потокових обчисленнях, рендерингу та блокчейні, створюючи багатофункціональні дата-центри по всьому світу. Засновник компанії — український підприємець та інвестор Сергій Тронь. До сфери його бізнес-інтересів входить IT, логістика, традиційна та «зелена» енергетика.

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