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Не привід опускати руки: адвокат розповів, що робити пенсіонеру при відмові в перерахунку пенсії

15:34 9 липня 2021
Гроші

Незважаючи на обіцянки влади ще три рази збільшити виплати до кінця року, українські пенсіонери часто стикаються з проблемою відмови в перерахунку. Якщо таке трапляється, то ні в якому разі не варто здаватися, вважає адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін.

Домогтися справедливого рішення можна як через суд, так і не доводячи справу до розгляду Фемідою.

Для того, щоб оскаржити рішення, є два шляхи: позасудовий і судовий.

Скарга на рішення органу, який призначає пенсії, подається громадянином особисто або законним представником або тим, кому надана нотаріально завірена довіреність. Подача скарги не позбавляє заявника права звертатися до суду, відповідно до чинного законодавства.

У скарзі має бути зазначено:

  • прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання заявника;
  • найменування органу Пенсійного фонду України, яким прийнято рішення;
  • суть вимоги;
  • інформація про оскарження рішення органу Пенсійного фонду України в суді (в разі оскарження рішення).

При необхідності заявник може подавати й інші документи, необхідні для розгляду скарги, які згодом повертаються заявнику.

Раніше повідомлялося, як українцям отримати пенсію за померлого.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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