Пенсію найближчим часом збільшать понад 400 тисячам українців: хто може розраховувати на надбавку

Попри те, що підвищення пенсій для частини українців відклали до жовтня, прийнято рішення збільшити пенсії військовослужбовців та учасників бойових дій. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

Мінсоцполітики підготувало постанову на найближче засідання Кабміну, в якій йдеться, що 400 тисяч військовослужбовців, які вийшли на пенсію до 1 березня 2018 року, отримають доплату у 2 тисячі гривень. Їхня мінімальна пенсія складе 3854 гривні.

Крім того, уряд готується на 700 гривень підвищити виплати учасникам бойових дій, які втратили працездатність. Це понад 40 тисяч осіб.

Таким чином буде стерта суттєва різниця між пенсіями, які були призначені військовим до 2018 року, та новими виплатами.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні підвищився прожитковий мінімум й підвищені пенсії учасникам аварії на ЧАЕС.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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